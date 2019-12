Der "Polizeiruf 110" inspirierte ihn einst bei der Berufswahl, vom DDR-Vopo arbeitete er sich zu Brandenburgs ranghöchstem Polizisten hoch: Am Mittwoch hat Hans-Jürgen Mörke seinen letzten Arbeitstag. Von Karsten Steinmetz

Nach 44 Dienstjahren wird am Mittwoch Brandenburgs Polizeipräsident Hans-Jürgen Mörke in den Ruhestand verabschiedet. Eine DDR-Fernsehserie war es, die Mörkes Leben wesentlich beeinflusst hat: "Das hat bei mir mit 'Polizeiruf 110' begonnen. Deshalb wollte ich Polizist werden."

Mörke wird zunächst Volkspolizist in der DDR, nach der Wende leitet er den Polizeischutzbereich Oranienburg. 2015 steigt er zum Polizeipräsidenten von Brandenburg auf. Die Herausforderung zu dem Zeitpunkt ist groß, die Glaubwürdigkeit der Polizei angeknackst. Kriminalitäts-Statistiken sind damals geschönt. Beamte sprechen von Mobbing und einseitigen Ermittlungen. Mörke musste die Brandenburger Polizei aus der Krise führen. "Wir haben Leitlinien erarbeitet - im Umgang der Vorgesetzten mit den Mitarbeitern", so Mörke heute. "Ich merke, wenn ich heute in die Dienststellen fahre, ist die Stimmung gut."

Denn die Polizei kann Ergebnisse vorweisen, sagt Mörke: Die Kriminalität gehe zurück, die Unfalltoten werden in diesem Jahr weniger, die Polizei schützt zuverlässig unzählige Veranstaltungen im Land. "Die Sicherheit der Menschen in diesem Land hat sich erhöht."