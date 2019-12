Bild: dpa/P. Pleul

Debatte um Scholz-Vorschlag - Brandenburg mit Sonderförderung für verschuldete Kommunen

23.12.19 | 14:56 Uhr

Der Vorstoß von Bundesfinanzminister Scholz, hochverschuldete Kommunen finanziell mit Bundeshilfen zu entlasten, wird kontrovers diskutiert. Brandenburg handelt unterdessen und erleichtert für verschuldete Kommunen den Zugang zu Fördergeldern.

Finanzschwache Dörfer in Brandenburg sollen im kommenden Jahr vom Land mehr Unterstützung erhalten. Nach einer neuen Richtlinie können solche Dörfer bei Projektanträgen mit einem Fördermittelanteil von bis zu 90 Prozent unterstützt werden, wie Agrarminister Axel Vogel (Grüne) am Montag mitteilte. Das hieße, der Eigenteil für geförderten Projekte läge dann für die Gemeinden bei lediglich zehn Prozent.



Zugang zu Förderung mit geringerem Eigenanteil

Damit verbessern sich für diese Gemeinden die Möglichkeiten, mit einem geringeren Eigenanteil Zugang zu Förderung zu bekommen. Die Gemeinden könnten damit unter anderem in Infrastruktur und die Schaffung attraktiver Ortskerne investieren sowie leerstehende Gebäude abreißen.



Als finanzschwach gelten nach Angaben des Ministeriums Gemeinden, die sich in einer Haushaltsnotlage befinden oder die einer mindestens zweijährigen gesetzlichen Haushaltssicherungspflicht unterliegen. "Die Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse in allen Teilen unseres Landes bleibt ein herausragendes Anliegen der Landesregierung",

erklärte Vogel.

Debatte um Scholz-Vorschlag

Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) hatte am Sonntag eine bundesweite Debatte über den Umgang mit hochverschuldeten Gemeinden gestartet. Er hatte vorgeschlagen, solche Gemeinden auch mit Bundesmitteln zu entschulden. Der Hauptgeschäftsführer des Landkreistags, Hans-Günter Hennecke, allerdings widersprach Scholz in der Zeitung "Die Welt". Es sei nicht zu verstehen, weshalb sich der Bund mit der Frage kommunaler Altschulden und damit einem Problem von nur wenigen Städten in wenigen Bundesländern befasse, sagte Henneke. Das Problem müsse von den betroffenen Ländern selbst gelöst werden. Andere Kommunalverbände wie der Deutsche Städtetag und der Deutsche Städte- und Gemeindebund dagegen hatten Scholz' Vorstoß unterstützt. Leipzigs Oberbürgermeister und Städtetagspräsident Burkhard Jung begrüßte etwa die Möglichkeit, die hochverschuldeten Kommunen umzuschulden und sie so von den derzeit sehr niedrigen Zinsen profitieren zu lassen.

Verschuldung verhindert Abrufen von Bundeshilfen

Hintergrund des Vorstoßes des Bundesfinanzministers ist vor allem die Folge der Verschuldung: Erhebliche Umfänge von Bundesmitteln seien zuletzt kaum oder verspätet abgerufen worden, weil viele verschuldete Kommunen aufgrund ihrer Last den für Bundesinvestitionen notwendigen Eigenanteil nicht leisten können. Die Kommission Gleichwertige Lebensverhältnisse der Bundesegierung hatte im Sommer in ihrem Bericht erklärt, das viele hochverschuldete Kommunen ihre Lasten meist über Jahre angehäuft hätten und aufgrund dieser Last auch jahrelang kaum investieren könnnen und dafür auch kaum Hilfen bekämen. In der Folge zementierten sich in diesen Kommunen anhaltend schlechtere Lebensverhältnisse. Die Kassenkredite der Kommunen sind in Brandenburg nach Angaben der Bertelsmann Stiftung besonders hoch in den kreisfreien Städten Cottbus (2.609 Euro pro Einwohner), Frankfurt (2.008 Euro) und Brandenburg/Havel (2.047 Euro) sowie dem Spree-Neiße-Kreis (672 Euro). Keine Kassenkredite haben dagegen laut der Bertelsmann Stiftung die Stadt Potsdam und der Landkreis Oberhavel.

Viele ostdeutsche Kommunen nur gering verschuldet

Bund und Länder müssten sich im neuen Jahr rasch einigen, sagte Städtetagspräsident Burkhard Jung. 2020 könne ein Befreiungsschlag für mehr als 2000 Städte und Gemeinden gelingen, indem nun die niedrigen Zinsen für Ent- und Umschuldungen genutzt würden. Im Bundesvergleich ist das Gros der Kommunen im Osten vergleichsweise gering verschuldet. Brandenburg gehört zusammen mit Mecklenburg-Vorpommern, Baden-Württemberg, Bayern und Sachsen zu den Ländern mit den am geringsten verschuldeten Kommunen bundesweit.

