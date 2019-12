Es wird den Plänen zufolge Anfang 2021 in der Stadt errichtet. Die Entscheidung, dass das Amt in die Havelstadt ziehen wird, kündigte Außenminister Heiko Mass (SPD) bereits Ende September an.

Brandenburg an der Havel wird Sitz des Bundesamtes für Auswärtige Angelegenheiten. Einen entsprechenden Gesetzentwurf hat das Bundeskabinett am Mittwoch beschlossen.

Mit der Standortwahl soll ein Beitrag zum "Dezentralisierungsziel" der Bundesregierung geleistet werden. Unter dem Stichwort gleichwertige Lebensverhältnisse hat sich die Bundesregierung zum Ziel gesetzt , Bundesbehörden in strukturschwachen Regionen anzusiedeln. Die Stadt Brandenburg an der Havel hat gut 72.000 Einwohner.

Korrektur: In einer früheren Version des Beitrags titelten wir "Das Auswärtige Amt bekommt Sitz in Brandenburg an der Havel" - das ist falsch. Nicht das Auswärtige Amt an sich, sondern nur eine Unterabteilung bekommt einen Sitz dort, und zwar das "Bundesamt für Auswärtige Angelegenheiten". Wir bitten den Fehler zu entschuldigen.