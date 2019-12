Die Berliner S-Bahn hatte mit Beginn des neuen Fahrplans Mitte Dezember nach langer Zeit wieder Expressfahrten eingeführt. So kommen auf der S3 (Erkner-Spandau) zwischen Friedrichshagen und Ostbahnhof zusätzliche Züge zum Einsatz, die an mehreren Bahnhöfen durchfahren. Das verkürzt die Fahrzeit auf der Strecke um drei Minuten.



Ein Sprecher der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) sagte, bei den U-Bahnen seien die Taktabstände deutlich kürzer als bei den S-Bahnen. Das mache den Einsatz von Expresszügen schwieriger. Am einfachsten sei es im Fall der X-Busse, die einen an allen Haltestellen stoppenden Bus einfach überholen könnten.