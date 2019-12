Junes Berlin Sonntag, 29.12.2019 | 20:19 Uhr

Das könnte doch Die kleine grüne Lunge von Berlin werden, man könnte dort viele Bäume Einpflanzen der Freie große Platz ist vorhanden.

Damit hätte man ein bisschen für Die Umwelt was getan und mehr Bäume in Der Stadt sind immer was gutes für das Klima in unsere Stadt.

Berlin hat genügend freie Fläche um neue wohnen Häuser zu bauen, es gibt viele Gebäude die nicht mehr genutzt werden und zu teuer sind sie zu Sanieren, die könnte man abreißen und dort würde man neue Wohnhäuser bauen.

Das kostet natürlich ein Haufen Geld aber wir bezahlen ein Flughafen der wohl nie fertig wird und er hat eine Menge Geld gekostet und tut es immer noch.