Preuße Berlin (West) Montag, 23.12.2019 | 19:17 Uhr

Leider das typische "Fridays for Future" Niveau. Was sollen wir "Fridays for Future" halten . Demos bitte nicht am Wochenende. Nur Forderungen keine Lösungen. Kein Verständnis von Zusammenhängen. Und bezahlen sollen immer bitte schön die anderen. Nie ein Plakat gegen die Schmierfinken. Die Schmierfinken haben uns Milliarden gekostet. Geld was auch dem Nahverkehr fehlt.