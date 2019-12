Die umstrittene vermeintliche Holocaust-Gedenkstätte des "Zentrums für Politische Schönheit" (ZPS) gegenüber dem Berliner Reichstagsgebäude ist nach Angaben der Künstlergruppe "überarbeitet" worden.

Es seien in einer nächtlichen Aktion der Kern der Stele ausgetauscht und "unter den Augen der Polizei" ein vier Tonnen schweres Stahlbeton-Fundament gegossen worden, teilte die Aktionsgruppe auf Twitter mit. Ein Polizeisprecher dementierte gegenüber dem rbb am Montag "entschieden", dass während des Betongießens Polizisten zugegen gewesen seien. Die Berliner Polizei prüfe derzeit, ob die neuerliche Aktion gegen die Demonstrationsauflagen verstoße.

Das Bezirksamt Mitte hat nach eigenen Angaben wegen der Betonplatte eine Ordnungswidrigkeiten-Anzeige auf den Weg gebracht. Es behalte sich weitere Schritte vor, hieß es. Doch zuvor müsse den Verursachern die Chance gegeben werden, den Schaden zu beseitigen.

Ein Mitarbeiter des Bezirksamts hatte am Montagvormittag das Erdreich an der Stele untersucht. Die Betonplatte befindet sich demnach in etwa 20 Zentimetern Tiefe.