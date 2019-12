Bild: dpa/Soeder

Landesparteitag - Grüne wollen keine Automobilmesse in Berlin

07.12.19 | 16:37 Uhr

Die Grünen in Berlin haben sich auf ihrem Landesparteitag gegen eine Ausrichtung der Frankfurter Automobilmesse in Berlin votiert. Damit haben sie sich gegen Linie der Parteispitze entschieden. Auch ein radikaler Verkehrsumbau ist geplant.



Die Berliner Grünen wollen keine Internationale Automobilausstellung (IAA) in Berlin. Eine knappe Mehrheit stimmte am Samstag auf einem Landesparteitag im Park Inn Hotel am Alexanderplatz gegen eine Bewerbung für die Messe.

Damit haben sich bei den Berliner Grünen die scharfen Kritiker der Frankfurter Automobilmesse durchgesetzt. Sie sehen keinen Gewinn in einer Messe, bei der das Auto im Mittelpunkt steht, selbst wenn dort mehr Elektroautos präsentiert würden. Der Parteitag hat damit mehrheitlich die Linie der grünen Wirtschaftssenatorin Ramona Pop und des Grünen-Landesvorstands abgelehnt.

"Steinzeitliche Leistungsschau"

Die Frankfurter IAA nennt der Grüne Landesvorsitzende Werner Graf eine "steinzeitliche Leistungsschau". Unter dem Jubel der Delegierten sagte Graf, wenn sich die IAA in Berlin ansiedeln will, reiche ihm ein bisschen Greenwahing nicht.

Michael Müller (SPD) für IAA in Berlin

Der Regierende Bürgermeister Michael Müller vom Koalitionspartner SPD würde die IAA dagegen gerne von Frankfurt am Main nach Berlin holen. Er hatte sich im Oktober mit einem Brief an die großen deutschen Automobilhersteller gewandt und sie darin um Unterstützung für den Standort Berlin gebeten. Wegen sinkender Besucher- und Ausstellerzahlen steckt die IAA in Frankfurt am Main in einer Krise. Eine automatische Vertragsverlängerung über 2019 hinaus ist laut Messegesellschaft Frankfurt nicht vorgesehen. Ein neuer Standort erscheint genauso möglich wie eine inhaltliche Neuausrichtung.

Eine der ältesten deutschen Industriemessen

Die IAA wird vom Verband der Deutschen Automobilindustrie (VDA) ausgerichtet und ist eine der ältesten deutschen Industriemessen. Der Vorläufer fand 1897 in Berlin statt, damals mit acht sogenannten Motorwagen, darunter zwei Modelle von Benz und eines von Daimler. In den folgenden Jahrzehnten fand die Automobilmesse in verschiedenen Konstellationen und an verschiedenen Standorten statt. Erst nach dem Zweiten Weltkrieg wurde Frankfurt am Main der ständige Schauplatz der IAA, wobei die Messe für Personenkraftwagen seit 1991 im Wechsel mit der Nutzfahrzeugsparte und immer in ungeraden Jahren stattfindet.



Innenstadt soll bis 2030 "Null-Emmissions-Zone" werden

Grünen-Vorsitzender Werner Graf kündigte auf dem Parteitag radikale Ideen zum Klimaschutz an. Dazu gehöre es, Autos aus der Stadt zu drängen, mehr öffentlichen Nahverkehr auch mit mehr U-Bahn zu fördern, weniger Flugverkehr und deshalb auch keinen weiteren Ausbau von Flughäfen - sowie einen höheren CO2-Preis. Damit Menschen mit weniger Geld sich das alles leisten könnten, betonte Graf soziale Projekte wie den Mietendeckel, das kostenlose Schülerticket und das günstigere Sozialticket für Bus und Bahn. Die Berliner Grünen verabschiedeten auf ihrem Parteitag ein umfassendes Klimaschutzpaket, bei dem sie unter anderem die Innenstadt bis 2030 zur "Null-Emissions-Zone" machen und eine Citymaut einführen wollen.