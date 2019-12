Die Internetseite für die Aktion unter dem Titel "Sucht nach uns!" wurde abgeschaltet. Die ZPS-Aktivisten haben zudem angekündigt, die Säule im Regierungsviertel zu verhüllen und eine für Samstag angekündigte öffentliche Aktion abgesagt. "Die Vorstellung, dass sich dort Menschen, die sonst auf einer Seite stehen, in Kundgebungen gegenüberstehen könnten, ist für uns nicht vorstellbar", so das Künstlerkollektiv weiter.

Das Künstlerkollektiv "Zentrum für Politische Schönheit" (ZPS) hat eingeräumt, bei seiner jüngsten Aktion, einer Stele mit angeblichen Asche- und Knochenresten von Holocaust-Opfern, Fehler gemacht zu haben. Am Mittwochnachmittag veröffentlichte die Gruppe im Internet eine Entschuldigung an Holocaust-Überlebende und Angehörige von NS-Opfern. "Wir haben Fehler gemacht", hieß es. Dem ZPS habe nichts ferner gelegen, "als die religiösen und ethischen Gefühle von Überlebenden und Nachkommen der Getöteten zu verletzen".

Am Montag hatte das ZPS in der Nähe des Bundestags eine Säule aufgestellt, in die sie nach eigenen Angaben Asche von Opfern der Nazis eingeschlossen hatte. Dafür seien mehr als 200 Bodenproben an 23 Orten in Deutschland, Polen und der Ukraine genommen worden, an denen Nazis Massenmorde begingen. Laboruntersuchungen hätten in mehr als 70 Prozent Hinweise auf menschliche Überreste gegeben, hieß es. Am Dienstag machte das ZPS dazu widersprüchliche Angaben. Zum einen hieß es: "Alle positiven Proben wurden alle zurück an die Orte der Entdeckung gebracht." Zum anderen hieß es, in der Stele sei menschliche Asche vorhanden.

Die Kunstaktion war auf breite Kritik gestoßen. Unter anderem hatte der Zentralrat der Juden eine mögliche Störung der Totenruhe kritisiert. Der Präsident der Deutsch-Israelischen Gesellschaft, Uwe Becker, nannte die Aktion "völlig geschmacklos" und forderte den sofortigen Abbau. Die Bundesregierung schloss sich der Kritik Beckers an. Sie achte zwar die Kunstfreiheit, sagte eine Regierungssprecherin. Sollte es sich aber bewahrheiten, dass sich in der am Reichstagsgebäude aufgestellten Gedenksäule Asche von Holocaust-Opfern aus Auschwitz befinde, wäre das "pietlos und geschichtsvergessen". Der Vizepräsident des Internationalen Auschwitz Komitees, Christoph Heubner, sagte: "Auschwitz-Überlebende sind bestürzt darüber, dass mit diesem Mahnmal ihre Empfindungen und die ewige Totenruhe ihrer ermordeten Angehörigen verletzt werden."