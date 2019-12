"In Deutschland zu Hause!": Das ist das Motto des Gemeindetags, bei dem sich mehr als 1.000 Mitglieder jüdischer Gemeinden diesmal in Berlin treffen. Zentralratspräsident Josef Schuster betonte im rbb-Interview, dass Juden sich durch Gewalt nicht vertreiben lassen.

Josef Schuster: Dieses Motto wurde lange vor dem Anschlag am 9. Oktober in Halle ausgewählt. Wir wollen damit verdeutlichen, dass die jüdische Gemeinschaft in Deutschland eigentlich ein selbstverständlicher Bestandteil dieser Gesellschaft sein sollte. Nach Halle gab es ernsthafte Überlegungen, aus dem Ausrufezeichen ein Fragezeichen zu machen. Wir haben uns sehr bewusst dafür entschieden, es beim Ausrufezeichen zu belassen.

Warum?

Wir wollen ganz klar zum Ausdruck bringen, dass die jüdische Gemeinschaft nicht bereit ist, sich durch Bomben oder Waffengewalt aus diesem Land vertreiben zu lassen. Sie sind seit Jahrhunderten fester Bestandteil des Lebens in Deutschland. Im kommenden Jahr feiern wir 1.700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland. Hier gibt es eine Demokratie. Wer es nicht akzeptieren kann oder will, dass Juden in Deutschland leben, kann gerne Deutschland verlassen.