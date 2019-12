Bild: rbb/Abendschau

Interview | Monika Herrmann - "Viele wollen sich einfach mal auskotzen"

10.12.19 | 06:11 Uhr

Die meisten Berliner Politiker wurden ihn ihrer Laufbahn schon beschimpft oder beleidigt, wie eine aktuelle rbb-Umfrage zeigt. Bezirksbürgermeisterin Monika Herrmann über ihren Umgang mit Beschimpfungen und wie sie manchen der Absender verblüfft.

Frau Herrmann, haben Sie Erfahrungen gemacht mit Beleidigungen, Beschimpfungen, Bedrohungen in ihrer Laufbahn als Politikerin? Monika Herrmann: Ja, eindeutig. Ich bekomme fast jeden Tag etwas zugeschickt. Das war besonders zu Zeiten, als der Oranienplatz und die Gerhart-Hauptmann-Schule vor einigen Jahren von Flüchtlingen besetzt wurden. Da gab es mehrmals am Tag in unterschiedlichen Varianten vor allem Beschimpfungen, auch sexistische Beschimpfungen und Vergewaltigungsfantasien. Wenn es ein bisschen ruhiger läuft, kommt einmal in der Woche irgendwas. Egal auf welchen Kanälen.

Wie gehen Sie damit um? Sagen Sie, ich bin Politikerin und habe mir ein dickes Fell angeeignet? Oder: Es hat eine Grenze überschritten, ich schalte die Polizei ein? Es kommt ein bisschen darauf an. Wir haben mit der Polizei eine Verabredung, wenn bestimmte anonyme oder auch nicht anonyme Schreiben kommen, dass wir diese den Polizeibeamten zur Überprüfung geben. Denn dort sind die Fachleute, die das einschätzen können, was es heißt. Das haben wir in der letzten Zeit nicht mehr machen müssen. Aber in den Hochzeiten auf jeden Fall. Da wurden die Schreiben regelmäßig durchgeguckt, ob es eine Gefährdungslage gibt. In diesem Punkt ist die Polizei auch sehr konstruktiv. Je nach Art des Schreibens bekommt man eine Sicherheitsempfehlung. So eine Beratung habe ich auch bekommen. Das ist schon bitter. Aber wir sammeln alle Schreiben in einer Kiste.

Das Ziel dieser Menschen, die Sie so beschimpfen, beleidigen oder bedrohen, ist Einschüchterung. Lassen Sie sich einschüchtern? Wie gehen Sie damit um? Ich glaube, ich lasse mich nicht einschüchtern. Es gibt welche, die das versuchen. Aber es gibt auch viele, die sich einfach mal auskotzen wollen und sich sicher sind, dass irgendjemand die Schreiben tatsächlich liest. Egal, wie hart letztlich die Schreiben oder Beschimpfungen waren, eingeschüchtert haben sie mich nie. Aber man gewöhnt sich tatsächlich daran, das muss ich zugeben. Am Anfang war ich sehr irritiert, auch eklig berührt, gerade wenn es die sexistischen Sachen waren. Das findet jetzt nicht mehr statt. Also, wie gesagt, man hat einen Gewöhnungsfaktor, das meine ich mit bitter. Es gibt sogar Schreiben, wenn eine gewisse Contenance gewahrt wird, auf die ich antworte. Wenn ich eine Mail bekomme oder eine Nachricht in den sozialen Medien, reagiere ich auch drauf. Interessanterweise gibt es auch welche, die mir dann schreiben, sie hätten nie gedacht, dass ich das lese, und entschuldigen sich für ihre Wortwahl. Auch das gibt es. Das sind aber nicht die Hardcore-Leute, sondern es sind einfach Leute, die meinen, sie können einer Politikerin alles mal so erzählen und auch in einem Ton, der nicht angemessen ist. Die anderen wollen auch keine Antwort, sondern wollen einfach nur, dass man entweder eingeschüchtert oder erschrocken ist. Und das Ziel erreichen sie nicht.

Hatten Sie schon mal die Situation, dass sie sich umgucken, weil Sie sich nicht sicher fühlen? Vor einigen Jahren wurde in meinen Hausflur eingedrungen, daraufhin hatte ich Polizeischutz. Ich konnte mich überhaupt nicht mehr ohne Polizei bewegen und auch eine Zeitlang nicht mehr in meinem Bezirk wohnen aufgrund der Sicherheitslage. Und da fängst du sehr wohl an, dich umzudrehen und zu gucken. Es hat eine ganze Weile gedauert, bis ich mich wieder sicher fühlte. Ich bin dann auch nicht mehr U-Bahn gefahren, sondern tatsächlich ausschließlich Fahrrad und unterschiedliche Wege. Das war auch ein Ratschlag der Polizei. Bei dem Fall handelte es sich nicht nur um Schreiben, sondern es war ein konkreter Angriff bis zu meiner Wohnungstür. Das hatte natürlich eine deutlich andere Qualität.

Zur Person Die 1964 in Berlin-Neukölln geborene Diplom-Politologin Monika Herrmann ist seit August 2013 Bezirksbürgermeisterin von Friedrichshain-Kreuzberg. Davor arbeitete sie bereits seit 1990 im Bezirksamt, unter anderem als Mitarbeiterin der Frauenbeauftragten, Stadträtin für Jugend, Familie und Schule und Leiterin der Abteilung Familie, Personal und Diversity. In zwei Jahren will Herrmann als Bezirksbürgermeisterin aufhören und nicht mehr für das Amt antreten.

Was war der Ausgangspunkt für diese Bedrohung? Dieser Vorfall ereignete sich zu der Zeit, als die Gerhart-Hauptmann-Schule und der Oranienplatz von Geflüchteten besetzt wurden. Wir wollten andere Unterkünfte für die Männer suchen. Mir wurde dann unterstellt, ich würde dafür Sorge tragen, dass die Menschen alle abgeschoben werden, dass sie sterben, wenn sie abgeschoben werden. Und da war es eine ganze Gruppe von Menschen, wie beispielsweise Flüchtlingsaktivisten, die den ganzen Hausflur beschmiert und Umzugskartons hingestellt haben. Es war eine Art Doppelbild, dass ich einerseits die Leute nicht weggeschicken und andererseits, dass ich den Bezirk verlassen soll, wenn ich die falsche Politik mache. Das war fast körperlich, denn das ist etwas anderes, als wenn man eine Mail bekommt. Da war die Sicherheitslage in der Tat nicht mehr entspannt.

Haben Sie den Eindruck, wenn Sie auf die letzten Jahre zurücksehen, dass das zunimmt? Oder ist das einfach immer schon da gewesen und wir sind ein bisschen sensibler geworden? Es nimmt zu, und es nimmt vor allen Dingen in den sozialen Medien zu. Mit einem bisschen schreiben und einen Klick ist es relativ schnell gemacht. Und was ich feststelle, ist, wenn eine bestimmte Berichterstattung in den Springermedien stattfindet, müssen bestimmte Leute verlinkt sein, weil die sofort reagieren. Es sind auch immer dieselben, die reagieren. Und die reagieren in der Tat in einer hoch aggressiven Art und Weise. Da haben sie allerdings in der Regel die Anonymität. Das ist nicht immer gegeben. Ich bekomme auch Postkarten und Briefe mit Klarnamen, mit Adressen. Auf Twitter sind die Leute aufgrund dessen, dass sie anonym sind, hoch aggressiv. Und das passiert in der Regel dann, wenn entweder die "Welt", "BZ" oder die "Bild"-Zeitung schreiben.

Halten Sie es für möglich, dass durch die Zunahme von Beschimpfungen und Beleidigungen, Politiker sich nicht mehr trauen, den Job zu machen? Dass sie irgendwann nicht mehr kandidieren oder bestimmte Positionen nicht mehr so bestimmt formulieren? Ich kann es mir vorstellen. Mann muss handfest sein, um das ein Stückchen auszuhalten. Wenn Leute sagen, das muss ich mir nicht antun, kann ich das gut nachvollziehen. Ich merke aber auch bei jüngeren Politikerinnen und Politikern, dass sie keine Lust mehr haben, wie Politikerinnen und Politiker miteinander umgehen - ob Abgeordnetenhaus oder BVV. Das spiegelt sich dann zum Teil auch in den sozialen Medien wieder. Auch bei uns in der BVV sind einige, die darauf überhaupt keine Lust mehr haben, wie man miteinander spricht. Ich glaube, das ist auch eine Auswirkung dessen, was wir tagtäglich in diesem Job erleben. Und wir selber werden, glaube ich, auch in der Sprache und in der Haltung ein Stückchen aggressiver gegeneinander. Da müssen wir ganz, ganz, ganz dringend innehalten und müssen uns auch deutlich dagegen stemmen - und nicht nur, wenn es von außen kommt. Sondern wir müssen uns selber reflektieren: Was tun wir eigentlich oder wie beeinflusst uns das? Sonst ist es in der Tat so, dass die jungen Leute sagen, ich kann auch anders Politik machen, ich gehe auf die Straße oder demonstriere freitags. Das ist eine große Gefährdung unseres demokratischen Systems. Vielen Dank für das Gespräch!

