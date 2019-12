Bild: rbb/Abendschau

Interview | Robbin Juhnke (CDU) - "Man steht in einer anderen Art von Aufmerksamkeit"

10.12.19 | 06:10 Uhr

Im Juni 2009 brannten zwei Autos vor dem Wohnhaus des Berliner CDU-Abgeordneten Robbin Juhnke. Die Geschehnisse beschäftigen ihn bis heute. Doch seine politische Arbeit würde er deshalb nicht aufgeben. Ein Gespräch über Objektschutz, Nachbarn und Angst.

rbb: Inwieweit beschäftigt Sie der Anschlag noch? Robbin Juhnke: Man hat es im Hinterkopf, dass so etwas passiert ist, und dass man in einer anderen Art von Aufmerksamkeit gegenüber anderen Leuten steht. Das ist schon etwas, was einen beschäftigt. Es war ein grober Eingriff, wenn man denjenigen bis nach Hause verfolgt und dort versucht, ihn einzuschüchtern.

Die Leute wurden damals nicht gefasst, oder? Nein, es gab nur das Bekennerschreiben aus der linksextremen Szene. Der Staatsschutz hat zwar ermittelt, aber es ist nichts an Täterschaft erkannt worden.

Zur Person Robbin Juhnke sitzt als Vorsitzender der CDU Buckow seit 2006 im Berliner Abgeordnetenhaus. Seit 2017 ist er zudem stellvertretender Fraktionsvorsitzender. Im Juni 2006 brannten vor dem Wohnhaus des Politikers zwei Autos aus. Die Täter konnten nie ermittelt werden.

Was ist damals passiert? In der Straße vor meinem Wohnhaus wurden zwei Autos aus der Nachbarschaft in Brand gesteckt. Es sollten "Nobelkarossen flambiert werden", wie es in dem Bekennerschreiben hieß. Das war schon ein sehr sarkastischer Ton, der auch sachlich völlig unzutreffend war. Es handelte sich um das Lieferfahrzeug eines Einzelhandelsgeschäfts. Der andere Wagen gehörte einer Anwohnerin. Es handelte sich nicht um Luxusautos - was den Angriff keinesfalls entschuldigen würde. Aber das ist natürlich auch so eine Lebenslüge, die dann verbreitet wird.

Sie haben sich trotzdem hinterher bei den Betroffenen entschuldigt. Was war das für eine Situation für Sie? Ich bin zu den Leuten gegangen und habe ihnen gesagt, dass es mir leid tut, obwohl ich mich ja nicht entschuldigen kann, weil ich nicht der Täter bin und es auch nicht in meiner Verantwortung sehe. Aber natürlich waren sie dabei die Leidtragenden. Es war eine sehr unangenehme Situation, das tun zu müssen.

Wie war das für Sie und Ihr Umfeld damals? Es war natürlich belastend, insbesondere im familiären Umfeld. Man hat versucht, gewisse Vorsichtsmaßnahmen zu ergreifen. Es gab auch einen Besuch vom Staatschulz, vom Landeskriminalamt, die dann gewisse Sicherheitsvorkehrungen mit mir besprochen haben, die ich möglichst beherzigen sollte. Und das ging dann noch eine Zeitlang. Für eine gewisse Zeit gab es sogar einen Objektschutz.

Wie hat Ihre Familie darauf reagiert? Die waren natürlich bestürzt und in Sorge. Aber ich kann nicht sagen, dass mich das in irgendeiner Weise so beeinträchtigt hat, wie es das Ziel dieses Anschlages war: Dass ich daraufhin politisch meine Meinung nicht mehr artikuliert hätte. So weit darf es dann doch nicht gehen, sonst geben wir genau diesen Leuten nach und sie bekommen Recht. Das ist nicht mein Wille.

Hat Ihnen aus dem Umfeld jemand geraten, ihre politische Laufbahn zu beenden? Nein, so weit ist es nicht gegangen, das war keine Konsequenz. Aber vielleicht hat das der eine oder andere gedacht. Ich hätte es allerdings auch nicht als Anlass genommen, wegen solcher Drohungen meine politische Karriere zu beenden. Wie war der Kontakt mit der Polizei? Haben Sie sich gut betreut gefühlt oder ein bisschen verloren? Nein, es war schon sehr fachlich orientiert. Die Leute wissen, wovon sie reden, das ist ganz offenkundig. Aber natürlich weiß man auch, dass es keine Rund-um-die-Uhr-Betreuung oder andere Sachen geben kann, darüber muss man sich im Klaren sein. Und ich glaube, es wäre auch angesichts des Anschlags nicht angemessen gewesen, das zu fordern. Im Hintergrund hat man natürlich den Gedanken, dass man sagt: Letztendlich kann man nur sehr aufmerksam sein. Man kann sich aber nicht vollständig dagegen wappnen.

Was war damals Ihre erste Reaktion? Manche sind dann vielleicht kämpferisch. Manche haben doch auch Angst. Wie war das bei Ihnen? Es war natürlich erst mal ein Schock, und man denkt sich, dass es kein Zufall sein kann. Wir haben zwar eine Serie von Bränden, aber dass ausgerechnet vor deiner Tür zwei Autos in dieser Situation brennen, wo man politisch darüber debattiert, was die richtigen Maßnahmen sind? Macht der Senat genug? Das war ja damals die Gemengelage. Als diese Bekennerschreiben auftauchten, war klar, dass es kein Zufall war. Aber dann hat man doch genau diese Gefühle. Natürlich ist man etwas nachdenklich, aber gleichzeitig habe ich auch gesagt, nein, man kann jetzt nicht daraus ableiten, dass man sich politisch mundtot machen lässt. Das ist für mich kein konsequenter Weg gewesen.

Glauben Sie, dass immer weniger Leute Politiker werden wollen wegen dieser ganzen aufgeheizten Stimmung? Ich denke schon, dass der raue Ton oder in der Spitze solche extremen Dinge, den einen oder anderen genau diese Überlegungen anstellen lassen: Soll ich mir das antun? Ist es das wert gegebenenfalls auch, was ja in der Presse auch schnell passiert und in der Debatte, das sehr viele Anschuldigungen kommen, die dann im Raum stehen bleiben. Das sind Fragen, die sich manch einer überlegt, der auch eine interessante berufliche Karriere dafür vielleicht laufen lassen muss oder sie zumindest einschränkt für die Arbeit als Politiker. Was halten Sie dagegen? Warum lohnt es sich trotzdem, Politiker zu sein? Es ist schon schön zu denen zu gehören, die in der Lage sind, etwas zu verändern, die tatsächlich darüber befinden, wie sich die Gesellschaft entwickelt. Und die eben nicht zufrieden sind zu sagen: Man kann nichts ändern und es ist eben, wie es ist. Man beschränkt sich nicht nur aufs Meckern, sondern hört zu denen, die tatsächliche auch aktiv was machen. Das ist nach wie vor ein schöner Lohn und für mich eine große Motivation weiterzumachen. Dafür halten Sie auch ihren Kopf zu einem gewissen Grad hin. Das nehme ich in der Frage sportlich, wo sich die Leute mit mir argumentativ auseinandersetzen, vielleicht auch mal ein bisschen meckern. Das muss Politik aushalten. Aber Bedrohungen oder andere Szenarien sind etwas, das auf keinen Fall toleriert werden darf und wo wir auch als Staat alle Möglichkeiten ausschöpfen müssen, um solchen Dingen zu begegnen. Vielen Dank für das Gespräch!

