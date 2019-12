Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) hat sich in den Streit um den Straßenumbau der Karl-Marx-Allee eingeschaltet. Der von der Verkehrsverwaltung angekündigte Grünstreifen sei noch keine beschlossene Sache, es gebe dafür keine Rechtsgrundlage, sagte Müller am Dienstag im Anschluss an die Senatssitzung, in der das Thema diskutiert wurde.