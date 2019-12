Eine Installation mit Asche von Nazi-Opfern will das "Zentrum für politische Schönheit" vor dem Reichstag aufgebaut haben. Nach Kritik schwächte das Künstlerkollektiv ab: "Positive Proben" gebe es dort nicht. Man habe aber einen Grabstein an anderer Stelle entfernt.

Die neue Aktion des "Zentrums für politische Schönheit" (ZPS) ist auf teils scharfe Kritik gestoßen, unter anderem beim Zentralrat der Juden in Deutschland. Aus jüdischer Sicht sei die Aktion problematisch, weil sie gegen das jüdische Religionsgesetz der Totenruhe verstößt, teilte der Zentralrat noch am Dienstag auf Twitter mit. "Sollte es sich tatsächlich um Asche von Schoa-Opfern handeln, dann wurde die Totenruhe gestört."

Am Montag hatte das ZPS in der Nähe des Bundestags eine Säule aufgestellt, in die sie nach eigenen Angaben Asche von Opfern der Nazis eingeschlossen hatte. Dafür seien mehr als 200 Bodenproben an 23 Orten in Deutschland, Polen und der Ukraine genommen worden, an denen Nazis Massenmorde begingen. Laboruntersuchungen hätten in mehr als 70 Prozent Hinweise auf menschliche Überreste gegeben, hieß es.

Am Dienstag machte das ZPS dazu widersprüchliche Angaben. Zum einen hieß es: "Alle positiven Proben wurden alle zurück an die Orte der Entdeckung gebracht." Zum anderen hieß es, in der Stele sei menschliche Asche vorhanden.