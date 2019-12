Die Brandenburger Linke trifft sich am Samstag (ab 10 Uhr) zu einem Landesparteitag in Potsdam. Ein Schwerpunkt soll das schlechte Abschneiden bei der Landtagswahl und der Wechsel in die Opposition sein. Bei der Wahl am 1. September hatte die Linke mit 10,7 Prozent ihr schlechtestes Ergebnis seit 1990 eingefahren. Mit 7,9 Prozentpunkten weniger im Vergleich zu 2014 verbuchte die Linke das größte Minus aller Parteien.

Im Rahmen einer dreistündigen Generaldebatte wollen die Delegierten aber nicht nur das Landtagswahlergebnis analysieren, sondern auch neue inhaltliche Schwerpunkte für die Arbeit in der Opposition abstecken. Bereits in den ersten Landtagssitzungen der neuen Legislatur hatte die Linke klargemacht, dass sie die rot-schwarz-grüne Koalition vor allem an ihre soziale Verantwortung erinnern will: Die komplett beitragsfreie Kita komme erst nach und nach und damit zu spät, ebenso müsse der Betreuungsschlüssel in den Kindergärten deutlicher verbessert werden, so Linken-Fraktionschefin Kathrin Dannenberg.

Mit Blick auf den von der Koalition verabschiedeten Zukunftsinvestitionsfonds will die Linke darauf hinwirken, dass mit den neu aufgenommenen Schulden tatsächlich Projekte finanziert werden, die das Land nachhaltig voran bringen. Der Fonds dürfe kein zweiter Haushalt für persönliche Lieblingsprojekte der Koalition sein, so Linken-Fraktionschef Sebastian Walter.

Außerdem dürfte es beim Parteitag um die gesellschaftliche Polarisierung und um den Umgang mit der AfD gehen – gemeinsam mit ihr und den Freien Wählern bildet die Linke im Landtag nun die Opposition.