Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat die Verdienste des ersten Ministerpräsidenten von Brandenburg im wiedervereinten Deutschland für das Zusammenwachsen des Landes gewürdigt. "Leidenschaftlich und geradlinig im Einsatz für seine Mitbürger prägte er die Politik unseres wiedervereinigten Deutschlands auf Landes- und Bundesebene entscheidend mit", erklärte Merkel am Montag in Berlin.

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier bezeichnete Stolpe am Montag als "überragende politische Persönlichkeit", bis zuletzt bemüht um Frieden, Respekt und sozialen Ausgleich. Er habe "weit über die Grenzen Brandenburgs hinaus den Weg Ostdeutschlands in die Demokratie des geeinten Deutschland geprägt und gestaltet", hieß es in einem Kondolenzschreiben an Stolpes Witwe.

Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) nannte Stolpe den "Vater des modernen Brandenburgs" und "Sachwalter ostdeutscher Interessen". Woidke erklärte: "Im schwierigen Umbruch gab er den Menschen in Brandenburg Orientierung und Zuversicht. Nur wenige haben sich um das Zusammenwachsen der Deutschen so verdient gemacht wie Manfred Stolpe." Unvergessen sei seine "unnachahmliche Art, widerstreitende Menschen einander anzunähern. Auch deshalb genoss er höchste Wertschätzung in allen seinen öffentlichen Ämtern", so Woidke.

Der neue SPD-Ko-Chef Norbert Walter-Borjans schrieb auf Twitter, Stolpes Tod mache ihn sehr traurig. "Mit ihm verlieren Deutschland, Brandenburg und die Sozialdemokratie eine prägende Persönlichkeit", so Walter-Borjans.