Fast 500 Mal hat sich das Glücksrad schon gedreht, die Verlosung am Montag aber soll größer werden als alle zuvor: "Über eine halbe Million Euro, die einfach bedingungslos von den einen Menschen zu den anderen gehen", so beschreibt Michael Bohmeyer die Verlosungsaktion von "Mein Grundeinkommen e.V.". Der 35-Jährige ist Gründer des Vereins. Seit mehr als fünf Jahren ermöglicht er das sorgenfreiere Leben, finanziert durch Crowdfunding und Spenden. Zwar aktuell nur für wenige und zeitlich begrenzt - aber in der Hoffnung, dass alles viel größer wird: "Es geht eben nicht darum, dass alle Leute mehr Geld in der Tasche haben. Sondern es geht darum, dass sie eine grundsätzliche Abgesichertheit haben; eine Schwelle, unter die man nicht rutschen kann."