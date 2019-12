Audio: Inforadio | 31.12.2019 | Thorsten Gabriel | Bild: imago-images/ Seeliger

Rot-Rot-Grünes Prestigeprojekt - Der Mietendeckel kommt – und dann?

29.12.19 | 16:37 Uhr

Der geplante Mietendeckel wird auch im neuen Jahr die Berliner Landespolitik beschäftigen – und wahrscheinlich das Verfassungsgericht. Wie es 2020 mit dem Großprojekt von SPD, Linken und Grünen weitergeht – ein Überblick von Thorsten Gabriel.

Alle Argumente, jegliches Für und Wider, sind ausgetauscht; alles ist gesagt von allen. Das Projekt Mietendeckel hielt im abgelaufenen Jahr Parteien und Verbände auf Trab, erhitzte Gemüter von Vermieterinnen und Vermietern ebenso wie von Mieterinnen und Mietern. Immer wieder kreiste der Streit dabei einerseits um die Frage, ob der Mietendeckel wirklich die gewünschte "Atempause" für gebeutelte Mieter bringen könnte, anderseits darum, ob er rechtlich überhaupt zulässig ist.

Die Koalition wird Details nacharbeiten

Zuletzt hatten sich die Fachleute im Abgeordnetenhaus am 11. Dezember mit einer achtstündigen Marathon-Anhörung quasi die Kante gegeben. Zuerst hatten Juristen noch einmal ausführlich dargelegt, weshalb der Mietendeckel aus ihrer Sicht mit der Verfassung vereinbar oder unvereinbar ist, anschließend war die Wohnungswirtschaft an der Reihe. Überraschendes war auch in dieser XXL-Ausschusssitzung nicht zutage gefördert worden. Allerdings zeichnet sich seitdem ab, an welchen Stellen die Koalition im Detail wohl nochmal nacharbeiten wird. Rechtlich geht es im Kern um die Frage, ob Berlin als Bundesland ein eigenes öffentliches Mietrecht neben dem bestehenden Bundesrecht etablieren darf. Wie also vertragen sich die Mietrechtsparagrafen im Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) mit dem, was die Koalition auf Landesebene plant? Steht der Mietendeckel in Konkurrenz zur Mietpreisbremse oder ergänzt eine Regelung die andere? Verfassungsrechtler, die den Landes-Mietendeckel für zulässig halten, argumentieren damit, dass die Länder bei der Föderalismusreform 2006 die Zuständigkeit fürs Wohnungswesen übertragen bekommen hätten. Die Gegenseite argumentiert, dass die Reformer von 2006 das Mietrecht dabei ausdrücklich nicht im Blick gehabt hätten.

Koalition hofft auf schnelles Urteil in Karlsruhe

In jedem Falle werden die Fachpolitikerinnen und Fachpolitiker von Rot-Rot-Grün an dieser Stelle den Gesetzestext noch einmal schärfen und sprachlich klare Trennlinien ziehen zwischen dem, was Bundesangelegenheit ist, und dem, was sie auf Landesebene glauben regeln zu können. Ein Fest für Juristinnen und Juristen, die mit großer Leidenschaft Halbsätze und oder gar Silben auf die Goldwaage legen. Das aber ist auch durchaus nötig, denn das letzte Wort in Sachen Mietendeckel werden voraussichtlich in einigen Monaten abermals Staatsrechtler haben. Dass der Mietendeckel vor dem Bundesverfassungsgericht landen wird, gilt als sicher. Und der rot-rot-grünen Koalition, allen voran Stadtentwicklungssenatorin Katrin Lompscher (Linke), wäre es am liebsten, wenn dies schon bald nach in Kraft treten des Gesetzes geschähe. Denn vor einem Urteilsspruch bleibt der Mietendeckel trotz Gesetzeskraft ein Risikoprojekt – nicht nur für Politik und Vermieter, sondern auch für tausende Mieterinnen und Mieter in der Stadt.

Der Mietendeckel-Fahrplan

Als nächstes werden sich in den ersten Januarwochen die Fachleute der Koalition erneut über den Gesetzestext beugen. Im besten Falle werden sie in der nächsten Sitzung des Stadtentwicklungsausschusses am 15. Januar bereits einen überarbeiteten Text präsentieren. Damit das Gesetz noch im Januar vom Plenum beschlossen werden kann, müsste der Ausschuss bereits in dieser Sitzung dem Projekt seinen endgültigen Segen erteilen. Koalitionsintern wird allerdings eher davon ausgegangen, dass dies erst zwei Wochen später der Fall sein wird. So stünde der finale Gesetzentwurf also entweder noch in der Plenarsitzung am 30. Januar oder erst in der folgenden Sitzung am 20. Februar auf der Tagesordnung. Bis zur Veröffentlichung im Amtsblatt vergehen dann noch einige Tage, so dass der Mietendeckel schlussendlich Ende Februar, Anfang März in Kraft treten wird. Ab diesem Zeitpunkt wäre dann erstmal Gesetz, was bislang bereits als Halbgewissheit den Alltag der Immobilienwirtschaft prägt. Die Mieten in der Stadt dürfen dann nicht höher als liegen als am 18. Juni 2019. An diesem Tag beschloss der Senat seine Eckpunkte für das Gesetz.

Mietensenkung rechtlich am heikelsten

Die heikelste Facette des Gesetzes wird allerdings erst neun Monate später in Kraft treten, nämlich die Möglichkeit, überhöhte Mieten auch absenken zu lassen. Dies war vor allem der Linken ein Anliegen. Die Fachleute in der SPD haben bei diesem Punkt nach wie vor rechtliche Bauchschmerzen, hoffen aber darauf, dass im Ernstfall nicht das gesamte Gesetzeswerk daran vor dem Verfassungsgericht scheitert, sondern eben nur jener "Absenkungsparagraf". Wann sich der Verfassungsgerichtshof von Berlin oder auch Bundesverfassungsgericht mit dem Berliner Mietendeckel beschäftigen, ist noch offen. Fest steht bislang nur, dass Bundestagsabgeordnete von CDU/CSU und FDP zügig ein Normenkontrollverfahren in Gang bringen wollen. Aus Sicht von Lompscher sollten die Karlsruher Richterinnen und Richter ihr Urteil am besten noch fällen bevor die Absenkungsregelungen des Gesetzes nach neun Monaten in Kraft treten. Dann hätten alle Beteiligten Rechtssicherheit.



Bislang rät die Stadtentwicklungssenatorin Mieterinnen und Mietern, eingesparte Miete lieber zur Seite zu legen, für den Fall, dass das Gesetz gekippt wird.



Ob sich das Gericht allerdings so zügig damit befassen wird, ist völlig offen.

