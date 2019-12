Fragt man Menschen auf der Straße, gehen die Urteile über ihn oft in eine ähnliche Richtung:



"Er hat in der Wende einen schweren Anfang gehabt"



"Im Nachhinein kann man ihn vielleicht auch einiges ankreiden, was nicht so gelaufen ist in Bezug auf Investitionen. Aber das war ja zur damaligen Zeit gar nicht so einfach."



"Letztendlich hat er was dazu beigetragen, dass das Land Brandenburg hochgeht. Aber für die Menschen an sich ist viel zu viel Ungerechtigkeit passiert."



"Für mich war er so der erste Mann der Stunde. Der hat alles mit auf den Weg gebracht, was wir jetzt erreicht haben."