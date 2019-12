Mehr Geld für Berlins Abgeordnete, eintrittsfreie Sonntage in Berliner Museen, aber auch höhere Ticketpreise beim VBB. Das Jahr 2020 bringt für Berliner und Brandenburger einige Neuerungen. Ein Überblick.

Neues Jahr, neues Glück. Tatsächlich ändert sich mit dem Start des neuen Jahres, das gleichzeitig auch der Start in ein neues Jahrzehnt ist, einiges. Bei zahlreichen Änderungen, die ab dem 1. Januar greifen, geht es ums Geld :

Mehr Mindestvergütung für Azubis: Auszubildende werden nun mindestens 515 Euro im Monat verdienen. In den Folgejahren soll sich die Ausbildungsvergütung laut Ministerium weiter erhöhen - im Jahr 2021 auf 550 Euro, ein Jahr später auf 585 Euro und ab 2023 auf 620 Euro.

VBB-Tickets werden teurer: Ein Einzelfahrausweis Berlin AB kostet ab 1. Januar 2,90 Euro, zehn Cent mehr als bisher. Auch in Brandenburg wird die Einzelfahrkarte AB zehn Cent teurer und kostet dann 1,80 Euro. Besonders stark steigen die Preise für Tageskarten, im Berliner Tarifbereich AB werden künftig 8,60 Euro fällig, statt sieben Euro.

Veränderungen durch das Bundesteilhabegesetz: Die Reformstufe 3 des Gesetzes, das die Hilfen für Menschen mit Behinderung regelt, tritt in Kraft. Sie beinhaltet unter anderem Verbesserungen in der Einkommens- und Vermögensheranziehung und soll dafür sorgen, dass Leistungsbezieher mehr von ihren Einkünften behalten können.

- Bon-Pflicht für alle Einzelhändler – auch für die, die viele günstige Artikel verkaufen . So soll Steuerbetrug an der Ladenkasse verhindert werden.

- Soldaten in Uniform fahren kostenlos Bahn.

Der Berliner Mietendeckel soll im Januar oder Februar endgültig beschlossen werden und spätestens im März in Kraft treten. Gelten soll er dann rückwirkend zum 18. Juni 2019.

Zum 1.3. soll die Masernimpfpflicht kommen.

Ab April soll es einen eintrittsfreien Sonntag in Berlins Museen pro Monat geben.

Im April könnte das Fliegen teurer werden, den die Luftverkehrssteuer wird erhöht.

Der 8. Mai ist einmalig ein gesetzlicher Feiertag in Berlin.

Ab 21.6. könnte die Friedrichstraße für drei Monate autofrei sein.

Zum 1.7. steigen die Renten in Ostdeutschland um 3,92 und in Westdeutschland und dem ehemaligen West-Berlin um 3,15 Prozent an.