Brandenburgs Landesregierung will künftig zeigen, dass Wirtschaftskraft und Ökologie zusammengehören, sagt Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) in seiner Neujahrsansprache.

In seiner vorab aufgezeichneten Rede, die der rbb am Neujahrstag ausstrahlt, kündigt er desweiteren an, dass die Infrastruktur landesweit gestärkt werden solle: "Wir wollen die Betreuung in den Kitas, die Schulqualität, die Wohnungssituation und die Angebote im Nahverkehr verbessern. Menschen, die gepflegt werden müssen, und ihre Angehörigen sollen entlastet werden."

Die Landesregierung wolle zudem in innere Sicherheit, in Umwelt- und Klimaschutz investieren und Brandenburgs Ruf als innovative und dynamische Wirtschaftsregion festigen. Ausdrücklich erwähnt er die geplante Ansiedlung des Autokonzerns Tesla.