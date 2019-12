Die größten Anstrengungen des Senats sollen 2020 der Wohnungspolitik gelten. Dies kündigt der Regierende Bürgermeister von Berlin, Michael Müller, in seiner vorab aufgezeichneten Neujahrsansprache an. Die gesamte Rede wird vom rbb an Neujahr ausgestrahlt.

"Zu einem sicheren Leben gehört ein bezahlbares Zuhause. Wohnungen sind keine Ware", sagt Müller mit Hinweis auf das vom Senat beschlossene Mietendeckel-Gesetz. "Bauen – Kaufen – Deckeln: Das ist unser Programm, um Wohnraum zu sichern und zu schaffen". Dabei appelliert Müller auch an die Bevölkerung, das Land beim Neubau zu unterstützen: "Lassen Sie uns darüber reden, wie wir Wohnungen bauen, nicht ob", sagt der Regierende Bürgermeister.