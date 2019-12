Brandenburgs Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Bündnis90/Die Grünen) will sich dafür einsetzen, dass das polnische Medizinstudium auch in Brandenburg anerkannt wird. Nach einer EU-Richtlinie benötigen Deutsche, die in Polen Medizin studiert haben, bestimmte Zusatzqualifikationen für eine Zulassung als Arzt.



Die Bundesebene, die polnische Seite und das Land Brandenburg seien involviert, sagte Nonnemacher dem rbb am Freitagabend. "Wir können es forcieren, aber wir können es nicht alleine in Brandenburg entscheiden", betonte Nonnemacher. Laut Bundesärzteregister ist in keinem anderen Bundesland der Ärztemangel so groß wie in Brandenburg.