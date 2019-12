Ein italienisches Zivilgericht hat nach Angaben der Rettungsorganisation Sea-Watch die Beschlagnahmung des Schiffes "Sea-Watch 3" aufgehoben. Die "Sea-Watch 3" werde so schnell wie möglich in das Such- und Rettungsgebiet nördlich der libyschen Küste zurückkehren, sobald die notwendigen logistischen Vorbereitungen abgeschlossen seien, teilte die Organisation am Donnerstag in Berlin mit.

"Wir freuen uns darauf, Italiens Häfen ohne weitere Komplikationen zu verlassen und möglicherweise auch wieder zu ihnen zurückzukehren", sagte Johannes Bayer, Vorstandsvorsitzender von Sea-Watch.