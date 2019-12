Zum 40. Todestag von Rudi Dutschke haben sich am Dienstag Familie, Freunde und Weggefährten am Grab des Studentenführers in Berlin-Dahlem getroffen.

An der Gedenkveranstaltung auf dem St.-Annen-Friedhof nahm auch Dutschkes Sohn Marek teil. Berlins früherer Justizsenator Wolfgang Wieland (Grüne) erinnerte an Leben und Wirken des Politaktivisten.

Dutschke war am Weihnachtsabend vor 40 Jahren an einem epileptischen Anfall in seiner dänischen Wahlheimat Aarhus gestorben. Er gilt bis heute als Kopf und Idol der 68er Bewegung. Kurz vor Ostern 1968 hatte ihn der Hilfsarbeiter Josef Bachmann auf dem Berliner Kurfürstendamm angeschossen und lebensgefährlich am Kopf verletzt. Sein Tod beim Baden gilt als Spätfolge des Attentats.

Der Berliner Senat erklärte Dutschkes Grab 20 Jahre später zur Ehrengrabstätte des Landes Berlin.