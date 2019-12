Bild: dpa/Jens Kalaene

Notunterkunft wird hergerichtet - Obdachlose sollen von Rummelsburg nach Karlshost ziehen

18.12.19 | 12:23 Uhr

An der Rummelsburger Bucht soll ein Obdachlosen-Camp weichen, weil dort gebaut wird. Senat und Bezirk richten nun eine ehemalige Flüchtlingsunterkunft in Karlshorst aus Ausweichquartier her. Der Umzug sei freiwillig, hieß es.

Bewohner des Obdachlosencamps in der Rummelsburger Bucht in Berlin-Lichtenberg können ab Anfang 2020 in eine Notunterkunft umziehen. Darauf verständigten sich Vertreter des Senats und des Bezirkes Lichtenberg, wie die Senatssozialverwaltung am Mittwoch in Berlin bestätigte. Dazu soll bis "Anfang kommenden Jahres" eine ehemalige Flüchtlingsunterkunft in der Köpenicker Allee in Berlin-Karlshorst bezugsfertig gemacht werden.

Camp soll Touristenattraktion weichen

Aktuell leben auf dem privaten Areal an der Rummelsburger Bucht nahe dem Ostkreuz nach Angaben der Senatssozialverwaltung rund 140 Menschen in Zelten und selbstgebauten Hütten, darunter viele Roma aus Südosteuropa. Der Umzug in die Notunterkunft wäre freiwillig. Schon jetzt stünden den Obdachlosen der Rummelsburger Bucht freie Plätze in den Notübernachtungen der Kältehilfe zur Verfügung, sagte ein Sprecher der Senatssozialverwaltung. Auf dem ehemals öffentlichen Areal, auf dem das Camp steht, sollen Wohnungen sowie die umstrittene Touristenattraktion "Coral World" entstehen. Ein entsprechender Bebauungsplan wurde im Frühjahr beschlossen.

Die Unterbringung in der beheizten Notunterkunft soll erst einmal bis Ende April, dem offiziellen Ende der Kältehilfe, dauern. Möglich sei dort auch eine Tagesbetreuung mit professioneller Sozialberatung. Die Kältehilfe liegt in der Zuständigkeit des Bezirkes. Zusätzlich werde geprüft, ob ein Grundstück in der Lichtenberger Marktstraße für eine Unterbringung der Camp-Bewohner geeignet ist, hieß es weiter.

Sendung: Abendschau, 18.12.2019, 19:30 Uhr