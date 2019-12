Senat will Bauplan am Checkpoint Charlie beschließen

Am Checkpoint Charlie sollen günstige Mietwohnungen und ein Museum entstehen - so steht es im Bebauungsplan, den der Senat am Dienstag nach langem Ringen beschließen will. Die Finanzverwaltung hat bisher nicht zugestimmt: wohl aus Angst, Investoren zu verschrecken.