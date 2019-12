Brandenburgs Landeshauptstadt Potsdam nimmt im Dezember 24 aus Seenot gerettete Geflüchtete auf. "Potsdam ist bereit für die Aufnahme", erklärte Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) am Montag. Die Landehauptstadt habe der Zentralen Ausländerbehörde die Plätze in den Gemeinschaftsunterkünften als frei gemeldet.

Die ersten 14 Menschen könnten bereits ab jetzt aufgenommen werden, sagte Schubert. Wann genau die Geretteten in Potsdam einträfen, erfahre die Stadt in Kürze über eine Transferliste. Derzeit befänden sich die ersten aus Seenot geretteten Flüchtlinge in der Zentralen Ausländerbehörde des Landes Brandenburg in Eisenhüttenstadt.

Sie würden außerhalb der geltenden Regelungen der Dublin II Verordnung aufgenommen, durchliefen nach ihrer Aufnahme in der Landeshauptstadt dann aber das reguläre Asylverfahren.