Das erste Mal in der SPD-Geschichte ist ein Juso-Chef zum Partei-Vize gewählt worden. Aber mit 70,4 Prozent bekam Kevin Kühnert nicht das Ergebnis, das er sich erhofft hatte. Für seine Anti-Haltung zur Groko wurde er auch in seiner eigenen Partei heftig kritisiert.

Bei der Wahl der fünf stellvertretenden SPD-Parteivorsitzenden hat Juso-Chef Kevin Kühnert einen Dämpfer bekommen.

Der 30-jährige Vorsitzende der SPD-Nachwuchsorganisation und Kritiker der Großen Koalition kam auf dem Bundesparteitag in Berlin am Freitagabend nur auf 70,4 Prozent Zustimmung und erzielte damit das zweitschlechteste Ergebnis.

Zuvor hatte Kühnert für eine Erneuerung der Partei geworben. Die Mitglieder wollten kein "Weiter-so", weder in vielen Inhalten, noch im Stil oder in der Form, wie Kompromisse zustande kämen. Er sehe sich in einer Mittlerrolle zwischen einer ungeduldigen jungen Generation und dem politischen Betrieb, die sich gegenseitig nicht verstünden.