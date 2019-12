Bild: dpa/Michael Kappeler

Parteitag in Berlin - SPD entscheidet über Groko und neue Vizechefs

06.12.19 | 12:02 Uhr

Die SPD muss bei ihrem Bundesparteitag in Berlin am Wochenende wichtige Entscheidungen für ihre Zukunft treffen: Sie wird über den Verbleib in der Groko und einen schnelleren Kohleausstieg diskutieren. Bei den Vizechefs soll es nicht zur Kampfabstimmung kommen.



Die SPD hat am Freitag ihren mit Spannung erwarteten Parteitag zur Wahl einer neuen Führungsspitze begonnen. Die scheidende kommissarische Parteichefin Malu Dreyer begrüßte am Morgen die rund 600 Delegierten sowie zahlreiche Gäste im Citycube am Berliner Messegelände. Am ersten Tag des dreitägigen Treffens sollen die designierten Parteichefs Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans gewählt werden. Zuvor müssen die Delegierten die Parteisatzung ändern, um eine Doppelspitze überhaupt zu ermöglichen.

SPD-Forderungen an Koalitionspartner?

Außerdem soll am Freitag über den neuen Leitantrag des Parteivorstands diskutiert und abgestimmt werden, der Gespräche mit der Union über mehrere SPD-Forderungen vorsieht. Es geht unter anderem um eine ambitioniertere Klimapolitik, mehr staatliche Investitionen und einen höheren Mindestlohn. Nach den Verhandlungen mit dem Koalitionspartner soll der Parteivorstand entscheiden, ob eine Fortsetzung des Bündnisses sinnvoll erscheint. Eine zeitliche Vorgabe macht der Leitantrag dafür nicht. Noch offen ist, ob der Parteitag entgegen dem Wunsch der Parteiführung über einen Ausstieg aus der großen Koalition abstimmt. Die SPD-Linke will das mit einem Initiativantrag durchsetzen.

Partei könnte fünf Vize-Vorsitzende wählen

Zudem steht die Wahl der stellvertretenden Parteivorsitzenden auf der Tagesordnung. Wie mehrere Medien aus Parteikreisen erfahren haben, soll es künftig fünf statt bislang sechs Vizechefs geben. Neben der Potsdamerin Klara Geywitz und Anke Rehlinger aus dem Saarland hatten Juso-Chef Kevin Kühnert und Bundesarbeitsminister Hubertus Heil ihre Kandidaturen im Vorfeld angekündigt. Als fünfte stellvertretende Parteivorsitzende sei die schleswig-holsteinische SPD-Chefin Serpil Midyatli vorgesehen, hieß es aus Parteikreisen. Demnach sei diese Absprache am Rande des Parteitages getroffen worden. Sollten die Delegierten der Entscheidung zustimmen und fünf Vizeposten vergeben, würde die SPD wohle auch eine Kampfabstimmung vermeiden.

SPD-Linke will über Groko abstimmen

Gegner der großen Koalition in der SPD hatten außerdem angekündigt, auf dem

Parteitag eine Abstimmung über einen Groko-Austritt erreichen zu wollen. "Ich werde mich zu Wort melden", sagte die Bundestagsabgeordnete Hilde Mattheis vor Beginn des Konferenztags in Berlin. "Wir brauchen eine Entscheidung, ob wir in der Koalition bleiben oder nicht", sagte sie. Die Antwort auf diese Frage solle nicht später dem Vorstand überlassen werden, sondern mit der Legitimation des Parteitags entschieden werden. Mattheis plädiert für einen Ausstieg der SPD aus dem Bündnis mit der Union. Der angeschlagene Bundesfinanzminister Olaf Scholz soll sich trotz seiner Niederlage bei der

Mitgliederbefragung zur Führungsspitze nicht zurückziehen. "Du bist und bleibst eine wichtige Stütze unserer Partei", sagte die scheidende Übergangsvorsitzende Malu Dreyer zu Beginn des Parteitags und erntete dafür Applaus.



Klimadebatte: "Fridays for Future" kündigt Protest an

Neben den anstehenden Personalentscheidungen und der Groko-Diskussion will die Partei über einen möglichen früheren Kohleausstieg debattieren. In 15 Punkten beschäftigt sich ein Antrag mit Maßnahmen für einen besseren Klimaschutz. Darin ist unter anderem die Forderung zu finden, schon 2020 3,1 Gigawatt Leistung aus älteren Braunkohlekraftwerken vom Netz zu nehmen. Für das Kraftwerk Jänschwalde (Spree-Neiße) könnte das bereits das Aus bedeuten. Ein anderer Antrag sieht vor, bis 2030 aus der Kohle auszusteigen, acht Jahre früher als es der Kompromiss der sogenannten Kohlekommission vorsieht. Organisatoren der Klima-Bewegung "Fridays for Future" hatten am Mittwoch eine Mahnwache im Invalidenpark angekündigt, danach wollen sie vor den Citycube am Messegelände ziehen. Über Twitter forderten die Initiatoren die Parteivorsitzenden auf, das Klimapaket der Bundesregierung neu zu verhandeln. Geht es nach den Klima-Aktivisten, dann soll die SPD die Zukunft der Groko daran knüpfen, ein 1,5-Grad- statt wie bisher ein Zwei-Grad-Ziel zu formulieren.

