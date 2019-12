Bild: imago-images/Fadeichev

Mord im Kleinen Tiergarten - Streit um getöteten Georgier: Russland weist Diplomaten aus

12.12.19 | 10:51 Uhr

Der Streit zwischen Deutschland und Russland um die Ermittlungen zum Mord an einem Georgier in Berlin geht in die nächste Runde. Nachdem Deutschland zwei russische Diplomaten ausgewiesen hatte, folgte nun die "spiegelgenaue" Reaktion aus Moskau.

Im Streit über die Ermittlungen im Mordfall an einem Georgier in Berlin weist das russische Außenministerium zwei deutsche Diplomaten aus. Die beiden müssten innerhalb von sieben Tagen das Land verlassen, teilte das Außenministerium in Moskau am Donnerstag mit. Vergangene Woche hatte Berlin zwei Mitarbeiter der russischen Botschaft zu unerwünschten Personen erklärt und ausgewiesen. Russlands Präsident Wladimir Putin hatte eine "spiegelgenaue" Reaktion angekündigt. Das Auswärtige Amt kritisierte am Donnerstag die Entscheidung Moskaus. "Die Bundesregierung nimmt die Entscheidung der russischen Regierung mit Bedauern zur Kenntnis, zwei Mitarbeiter der Deutschen Botschaft Moskau zu personae non gratae zu erklären. Sie sendet das falsche Signal und ist ungerechtfertigt", erklärte eine Sprecherin des Auswärtigen Amts. "Weitere Schritte in dieser Angelegenheit behält sich die Bundesregierung im Licht der Ermittlungen vor."



Bundesregierung weist russische Diplomaten aus

Der 40-jährige Georgier, der in der russischen Teilrepublik Tschetschenien auf Seite der Separatisten gekämpft haben soll, war am 23. August im Kleinen Tiergarten in Berlin-Moabit von hinten erschossen worden. Der mutmaßliche Täter wurde kurz darauf gefasst, sitzt seither in Untersuchungshaft und schweigt zu den Vorwürfen. Die Bundesanwaltschaft verdächtigt staatliche Stellen in Russland oder in der Teilrepublik Tschetschenien, den Mord in Auftrag gegeben zu haben. Die Behörde hat deshalb die Ermittlungen übernommen. Der Mord hat die deutsch-russischen Beziehungen schwer belastet. Die Bundesregierung wirft Russland fehlende Kooperation bei der Aufklärung des Falls vor und wies deshalb in der vergangenen Woche zwei Diplomaten aus.

Putin macht deutschen Behörden Vorwürfe

Putin hat den in Berlin-Moabit ermordeten Georgier als einen "Banditen" bezeichnet, der selbst viele Menschen auf dem Gewissen habe. "In Berlin wurde ein Krieger getötet, der in Russland gesucht wurde, ein blutrünstiger und brutaler Mensch", sagte der russische Präsident. Der Mann habe auf der Seite von Separatisten im Kaukasus gekämpft und dort alleine bei einem Anschlag den Tod von 98 Menschen verschuldet. Zudem sei er an einem Anschlag auf die Moskauer Metro beteiligt gewesen. Den deutschen Behörden warf Putin vor, den "Verbrecher und Mörder" trotz entsprechender Gesuche nicht ausgeliefert zu haben. Allerdings habe Russland nach Angaben aus deutschen Regierungskreisen nicht um die Auslieferung des späteren Mordopfers vom Kleinen Tiergarten in Berlin gebeten. Derartige russische Ersuchen seien der Bundesregierung nicht bekannt, hieß es.

Sendung: Inforadio, 12.12.2019, 09:20 Uhr