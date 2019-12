Die Berliner Polizei hat in diesem Jahr eine steigende Zahl an Übergriffen gegen schwule Männer, Transsexuelle und lesbische Frauen registriert. Bis Ende September wurden 261 Beleidigungen, Bedrohungen und Angriffe erfasst, wie Polizeipräsidentin Barbara Slowik am Montag bei einer Preisverleihung des Bündnisses gegen Homophobie sagte. Im Vorjahreszeitraum waren es nach letzten offiziellen Zahlen 184 Übergriffe.

Die Tatorte lagen meist in den Stadtteilen Mitte, Schöneberg, Friedrichshain-Kreuzberg und Neukölln. Slowik sprach von einer "zunehmenden Polarisierung in der Gesellschaft" und einem "Anstieg der Hasskriminalität" in vielen Bereichen.

Der sogenannte Respektpreis für den Einsatz für die Akzeptanz von homosexuellen Menschen, den das Bündnis gegen Homophobie jedes Jahr verleiht, ging an den Türkischen Bund Berlin-Brandenburg.