Beim Umbau der Karl-Marx-Allee in Berlin-Mitte knirscht es zwischen dem Bezirk und Verkehrssenatorin Regine Günther. Der Bezirksstadtrat für Stadtentwicklung von Mitte, Ephraim Gothe, beschwerte sich am Donnerstag über "eine erhebliche Umplanung", die die Senatorin kurzfristig angeordnet habe. Diese Entscheidung widerspreche den Leitlinien zur Bürgerbeteiligung des Bezirks und des Landes.

Konkret kritisierte Gothe, dass Günther für den Mittelstreifen eine Begrünung angeordnet hat, durch die dort vorgesehene Parkplätze wegfallen. Ein solcher Grünstreifen sei "im vorausgegangenen, intensiven Beteiligungsprozess mit der Anwohnerschaft abgelehnt" worden. Derart große Umplanungen seien vorab transparent zu kommunizieren, so Gothe weiter.

"Maßnahmen zur Anpassung an den Klimawandel werden grundsätzlich begrüßt. Der Bezirk Mitte distanziert sich aber deutlich von diesem Vorgehen der Senatorin und stellt die Übergehung der Bürgerinteressen in diesem Stadion des Bauens ausdrücklich in Frage", heißt es in einer Pressemitteilung der Bezirksamts.