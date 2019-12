Bild: dpa/Settnik

Information der Polizei-Hochschule Brandenburg - An der Polizei-Hochschule gab es noch mehr Uniter-Mitglieder

19.12.19 | 12:56 Uhr

Der Fall schien abgeschlossen: Nach Kritik hat ein Dozent der Brandenburger Polizei-Hochschule angekündigt, seine Mitgliedschaft in dem umstrittenen Verein zu beenden. Jetzt wird bekannt: Es gab bereits zwei weitere Fälle.



An der Brandenburger Polizei-Hochschule waren bereits mehrere Mitglieder des umstrittenen Vereins Uniter tätig. Nach Bekanntwerden eines ersten Falls gab die Polizei am Donnerstag zwei weitere Fälle aus ihren Reihen bekannt. "Im Sommer des Jahres 2019 wurde im Polizeipräsidium bekannt, dass ein Beamter des Polizeipräsidiums Mitglied in besagtem Verein ist", teilte der Sprecher des Polizeipräsidiums, Torsten Herbst, am Donnerstag in Potsdam mit. Der Mann sei nach einem internen Gespräch aus dem Verein ausgetreten. Im Polizeipräsidium sei ein weiterer Bediensteter tätig, der seine Mitgliedschaft in dem Verein ebenso nach einem internen Gespräch im Sommer gekündigt habe.



mehr zum Thema Symbolbild: www.imago-images.de Umstrittener Verein - Dozent der Polizei-Hochschule Brandenburg will Uniter verlassen

Verbindungen ins rechtsextreme Milieu?

Kritiker werfen Uniter Verbindungen ins rechtsextreme Milieu vor. Die Behörden prüfen nach Angaben der Bundesregierung Hinweise auf extremistische Bestrebungen. Am Dienstag war bekannt geworden, dass ein Dozent der Brandenburger Polizei-Hochschule Mitglied in dem umstrittenen Verein ist. Am Mittwoch hieß es, er wolle Uniter verlassen.



Derzeit hat die Brandenburger Polizei nach eigenen Angaben keine weiteren Hinweise auf vergleichbare Fälle. "Dem Polizeipräsidium liegen aktuell keine Informationen vor, dass Bedienstete des Präsidiums in nachweislich rechten Gruppen Mitglied sind", erklärte der Sprecher. Zum Bereich des Präsidiums gehören nicht die Polizei-Hochschule und der Zentraldienst.



Streit in Sachsen-Anhalt

In Sachsen-Anhalt hingegen spitzt sich der Streit um einen CDU-Kreispolitikers zu, der Mitglied bei Uniter war. Die CDU-Spitze trifft sich am Donnerstagabend in Magdeburg mit den Kreischefs, um den Fall aufzuarbeiten. Das Kreisvorstandsmitglied Robert Möritz hatte vor einer Woche eingeräumt, vor Jahren bei einer Neonazi-Demo als Ordner dabei gewesen zu sein. Zudem war er zu diesem Zeitpunkt noch Mitglied im Verein Uniter und trägt ein bei Neonazis beliebtes Motiv als Tattoo. Laut Kreis-CDU distanzierte Möritz sich glaubhaft von der Neonazi-Szene. Das Gremium entschied, ihn im Vorstand zu belassen. Diese Entscheidung ist jedoch umstritten, auch in der CDU.