Die Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes (VVN-BdA) will den Entzug der Gemeinnützigkeit durch ein Berliner Finanzamt nicht hinnehmen und nicht wie gefordert Steuern nachzahlen. Man habe den Zahlungstermin am Mittwoch verstreichen lassen, sagte Geschäftsführer Thomas Willms der Deutschen Presse-Agentur.

Konsequenz ist, dass sich die VVN laut Willms nun mit Steuernachzahlungen in fünfstelliger Höhe für mehrere Jahre konfrontiert sieht, die ihre Existenz gefährdeten. Spender können ihre Zuwendungen nicht mehr steuerlich absetzen.

Das Finanzamt hatte seine vor rund zwei Wochen bekannt gewordene Entscheidung damit begründet, dass der Verein in den Verfassungsschutzberichten Bayerns seit Jahren unter Linksextremismus gelistet ist. Das reiche aus, um ihm die Gemeinnützigkeit zu entziehen. Die Entscheidung stieß bundesweit auf Kritik.

Laut Abgabenordnung können Körperschaften Steuerbegünstigungen in Anspruch nehmen, wenn sie "ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige, mildtätige oder kirchliche Zwecke" verfolgen. Werden sie indes in Verfassungsschutzberichten des Bundes oder mindestens eines Landes als extremistisch aufgeführt, gelten diese Voraussetzungen als nicht erfüllt. Auf diese Rechtslage stützt sich das Berliner Finanzamt. Die VVN hat laut Gesetz die Möglichkeit, den Vorwurf extremistischer Bestrebungen zu widerlegen.

Wie das praktisch gehen solle, ist VVN-Geschäftsführer Willms allerdings ein Rätsel. "Das Finanzamt weiß alles über uns", sagte er. Der Verband habe umfangreiche Unterlagen über finanzielle Fragen und Berichte über seine Tätigkeit eingereicht. Willms wies zudem darauf hin, dass Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier just am Mittwoch den saarländischen VVN-Ehrenvorsitzenden Horst Bernard für dessen Erinnerungs- und Bildungsarbeit mit dem Bundesverdienstkreuz auszeichnete. Das spreche gegen die These vom Linksextremismus.