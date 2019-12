Nach knapp zwei Jahren muss Brandenburgs Verfassungsschutzchef Frank Nürnberger gehen. Das Innenministerium teilte am Donnerstag mit, Minister Michael Stübgen (CDU) habe Nürnberger mit sofortiger Wirkung von seinen Aufgaben entbunden.

Das Kabinett werde in Kürze gebeten, Nürnberger in den einstweiligen Ruhestand zu versetzen. Ein Nachfolger stand zunächst nicht fest. Nürnberger hatte den Posten vor knapp zwei Jahren übernommen.

Kritik am Zustand des Brandenburger Verfassungsschutzes

In den letzten dreieinhalb Wochen habe sich der Minister viel Zeit für Gespräche mit Nürnberger genommen, teilte Stübgens Sprecher mit. Am Ende habe für ihn die Erkenntnis gestanden, dass er nicht bereit sei, in den nächsten Jahren mit dem Verfassungsschutzchef zusammenzuarbeiten.



Nach Informationen der "Potsdamer Neueste Nachrichten" [pnn.de] hat Stübgen, der seit fünf Wochen im Amt ist, sich für das Vorgehen die Rückendeckung von Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) geholt. Der Zeitung zufolge soll bereits Stübgens Amtsvorgänger Karl-Heinz Schröter (SPD) "höchst unzufrieden" mit seiner Entscheidung gewesen sein, Nürnberger zum Verfassungsschutzchef zu machen.

Bereits im Juni hatte die Parlamentarische Kontrollkommission des Landtags Kritik am Zustand des Brandenburger Verfassungsschutzes geübt. Dabei ging es unter anderem um die mangelnde personelle Ausstattung und um einen Investitionsstau. Über die Reform des Verfassungsschutzes hatte die Vorgängerregierung aus SPD und Linkspartei lange gestritten.