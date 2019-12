Potsdamer Gedenkstätte zeigt AfD-Politiker an

Gegen den AfD-Bundestagsabgeordneten Stefan Keuter ist in Potsdam Strafanzeige wegen des Vorwurfs der Volksverhetzung erstattet worden. Das bestätigte die Polizei am Sonntag. Zunächst hatte der " Tagesspiegel " darüber berichtet.

Keuter soll im Oktober bei einem Besuch der Gedenkstätte Lindenstraße in Potsdam NS-Verbrechen verharmlost haben. Wie die Stiftung der Gedenkstätte mitteilte, hatte der Essener AfD-Abgeordnete in einer Ausstellung, in der Zwangssterilisationen zur Zeit des Nationalsozialismus thematisiert werden, gesagt, man müsse die "Euthanasie"-Morde aus ihrer Zeit heraus verstehen. Gedenkstättenleiterin Uta Gerlant habe nach Beratung mit verschiedenen Institutionen Anzeige gegen Keuter erstattet. Keuter selbst nannte die Strafanzeige politisch motiviert.

In dem Gebäude der heutigen Gedenkstätte befand sich nach Stiftungsangaben zwischen 1934 und 1944 das NS-Erbgesundheitsgericht, das mehr als 3.300 Zwangssterilisationen anordnete. Zudem war dort bis 1945 das Gerichtsgefängnis für politisch und "rassisch" Verfolgte des NS-Regimes untergebracht. Nach Ende des Zweiten Weltkriegs war das Gebäude Zentrales Sowjetisches Geheimdienstgefängnis und von 1952 bis zur Wende Stasi-Untersuchungsgefängnis.