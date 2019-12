Der Grabstein des letzten Reichskanzlers der Zentrumspartei wurde am Samstag vor der CDU-Parteizentrale aufgefunden. Unterdessen wurde die umstrittene Säule vor dem Reichstag fest in den Boden betoniert. Von Oliver Noffke

Aktivisten des "Zentrums für Politische Schönheit" (ZPS) haben am Samstagmorgen die Grabplatte des früheren Reichskanzlers Franz von Papen vor der CDU-Parteizentrale abgelegt. "Heute morgen um 9 Uhr wollte von Papen in die Parteizentrale der CDU und wurde nicht reingelassen", sagte Philipp Ruch, Künstlerischer Leiter des ZPS, rbb|24.

Franz von Papen (1879-1969) war von Juni bis Dezember 1932 Reichskanzler für die Zentrumspartei. Nach seinem Sturz verhandelte er mit Adolf Hitler über eine Regierungskoalition, mit der die Nationalsozialisten an die Macht kamen. Anschließend hatte von Papen wechselnde Posten in der Regierung beziehungsweise als Botschafter im Ausland. Im Rahmen der Entnazifizierung wurde er 1947 als "Hauptschuldiger" eingestuft und zu acht Jahren Arbeitslager verurteilt. 1949 kam er vorzeitig frei.

Das ZPS hatte in der zurückliegenden Woche mit einem selbsterrichteten Mahnmal vor dem Reichstagsgebäude vor der Politik der AfD warnen wollen. Dazu wurde eine Säule aufgebaut, in der sich, nach Angaben der Gruppe, die Asche von Opfern des Nationalsoziallismus befand. Dafür seien mehr als 200 Bodenproben an 23 Orten in Deutschland, Polen und der Ukraine genommen worden, an denen Nazis Massenmorde begingen. Laboruntersuchungen hätten in mehr als 70 Prozent Hinweise auf menschliche Überreste gegeben, hieß es.

Nach teils heftiger Kritik an dem Projekt bat die Gruppe am Mittwoch um Entschuldigung. Rabbiner hatten anschließend angeboten beim Abbau der Säule zu helfen. Die Asche sei mittlerweile entfernt, so Philipp Ruch vom ZPS. Die Säule selbst wurde allerdings in der Nacht auf Samstag fest einbetoniert. Auf die Ablage der Grabplatte wollten die Aktivisten trotz der heftigen Kritik nicht verzichten, sagte Ruch. "Wir haben das gemacht, weil wir der Meinung sind, dass es diese Gedenkstätte braucht, mit der an den Verrat an der Demokratie erinnert wird."