Aktion des "Zentrums für politische Schönheit" in Berlin - Gedenkstätte mit "Asche der Opfer des Faschismus" errichtet

02.12.19 | 11:42 Uhr

Die Aktivisten des Künstlerkollektivs "Zentrum für politische Schönheit" haben eine Gedenkstätte im Berliner Regierungsviertel errichtet - nach eigenen Angaben mit Asche der Opfer des Faschismus. Vor Ort soll es einen "Zapfenstreich gegen die AfD" geben.



Eine Gedenkstätte mit der "Asche der Ermordeten Hitlerdeutschlands" haben die Aktionskünstler des "Zentrums für politische Schönheit" (ZPS) nach eigenen Angaben am Montag in Berlin gegenüber dem Reichstag errichtet. Dazu habe man, so die Aktivisten in einer Pressemitteilung am Montag, "Knochenkohle, sedimentierte Asche und menschliche Fragmente" unter anderem aus der Nähe von Auschwitz zusammengetragen und in einer Säule sichtbar gemacht. Es handele sich um Überreste der Opfer, die von den Nationalsozialisten überall hinterlassen worden seien. An 23 Orten in Deutschland, Polen und der Ukraine seien von den Aktivisten Proben entnommen worden. Laboruntersuchungen hätten "in über 70 Prozent Hinweise auf menschliche Überreste" ergeben. Die Gedenkstätte im Berliner Regierungsviertel sei, so die Aktivisten, ab sofort zugänglich, "offiziell" aber nur bis Samstag genehmigt, hieß. An diesem Tag soll es dort einen "zivilgesellschaftlichen Zapfenstreich gegen die AfD" geben.

Einladungen an CDU/CSU-Abgeordnete

Die Gedenkstätte zeige die historische Schuld der Deutschen, sich mit den Faschisten eingelassen zu haben. Das dürfe nie wieder geschehen. Weil der "einzig erdenkliche Weg an die Macht" für die AfD über die Union – wo Kreise bereits öffentlich darüber nachdächten, ob die AfD als Regierungspartner in Frage komme – führe, seien Einladungen mit konkreten individuellen Besuchsterminen an alle Abgeordneten der CDU/CSU-Fraktion verschickt worden, heißt es in der Pressemitteilung. Die Politiker sollten dann vor Ort "feierlich geloben, jeden Versuch der Diktatur im Keim zu ersticken und niemals – niemals!- eine Regierung mit Hilfe oder mit Duldung der AfD zu bilden, solange diese von Verfassungsfeinden, Holocaust-Leugnern und Faschisten dominiert wird". Die Einladungen seien, so der Bundestagsabgeordnete Matthias Hauer (CDU), der selbst solche eine Einladung erhalten hat, mit gefälschtem Briefkopf und der ebenfalls gefälschten Unterschrift des Parlamentspräsidenten Wolfgang Schäuble versehen. Dem Abgeordneten wird mitgeteilt, sein "Präsenztermin" sei verpflichtend und unentschuldigtes Fernbleiben schade dem Ansehen der gesamten CDU/CSU-Fraktion.

Zahlreiche Aktionen in den letzten Jahren

Das Künstlerkollektiv "Zentrum für Politische Schönheit" hatte in den vergangenen Jahren mit zahlreichen Aktionen für Aufsehen gesorgt. Im November 2017 hatten die Aktivisten einen Nachbau des Berliner Holocaust-Mahnmals am Nachbargrundstück des AfD-Politikers Björn Höcke in Thüringen errichtet. Vor dem Gorki-Theater stellten sie 2016 einen Käfig mit Tigern auf. Darin sollten sich Migranten fressen lassen, sollte die Bundesregierung Flüchtlinge nicht einfliegen lassen. 2015 legte das ZPS symbolische Gräber für Flüchtlinge vor dem Reichstag an. Ebenfalls 2015 zeigten sie Pläne für eine gewaltige Brücke von Europa nach Nordafrika. Wenig später ließen sie Rettungsinsel im Mittelmeer errichten.

