Die Berliner Generalstaatsanwaltschaft hat Anklage gegen den 31-jährigen Neonazi André M. erhoben. Das gab ihr Sprecher Martin Steltner am Montag bekannt. Sie legt M. 107 Straftaten zur Last, unter anderem Anleitung zur Begehung schwerer staatsgefährdender Straftaten, schwere Nötigung, versuchte räuberische Erpressung und Bedrohung. M. soll sie zwischen Oktober 2018 und April 2019 begangen haben. Er sitzt in Untersuchungshaft.

Nach Ansicht der Staatsanwaltschaft hat der Angeklagte unter dem Absender "NationalSozialistische Offensive" monatelang bundesweit Vertreter des Staates in E-Mails bedroht, er soll die Drohschreiben an Bundestagsabgeordnete, Polizeidienststellen, Gerichte und andere Behörden verschickt haben [tagesschau.de], aber auch an Einkaufszentren und Medien.

Der Verfasser dieser Schreiben kündigte darin Morde und Sprengstoffanschläge an, um seine Phantasien von der Errichtung einer "nationalen sozialistischen Ordnung" umzusetzen. Nach den Bombendrohungen wurden unter anderem Justizgebäude in Potsdam, Wiesbaden, Köln, Magdeburg und Erfurt sowie der Lübecker Hauptbahnhof und das Rathaus in Flensburg evakuiert. "Teilweise waren die Drohschreiben mit Forderungen verbunden, teilweise soll der Angeschuldigte sich mit einem unbekannten Mittäter, der unter einem anderen Pseudonym auftrat, koordiniert haben", sagte Martin Steltner am Montag.