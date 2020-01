Uwe Berlin Sonntag, 12.01.2020 | 11:07 Uhr

Dieser Mord ist nicht zu gerechtfertigten. Aber was Kommunismus und Sozialismus bringen sehen wir in der ganzen Wrlt und haben es Jahre in Teilen Deutschlands gesehen. Ich kenne übrigens kein kommunistisches/sozialistisches Land wo die Menschenrechte eingehalten wurden, Folter, Verfolgung und Mord in allen diesen Ländern. Wie wäre es wenn die Linken auch diesen vielen Opfer gedenkt?