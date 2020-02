Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD) hält an ihrer gemeinsamen Kandidatur mit Raed Saleh für den Berliner SPD-Landesvorsitz fest. Das bekräftigte sie am Freitag bei einem Besuch im BMW-Werk in Spandau, den sie zusammen mit dem SPD-Fraktionsvorsitzenden absolvierte.



Angesprochen auf die öffentliche Kritik an Saleh und die Frage, ob er noch der richtige Kandidat an ihrer Seite sei, antwortete Giffey wörtlich: "Wir sind ja hier nicht bei der Partnervermittlung." Sie habe sich "ganz klar positioniert", man habe eine gemeinsame Kandidatur abgegeben "und jetzt machen wir daraus was Gutes". Es werde immer wieder Punkte geben, bei denen Leute sagen, das sei nicht so gut gewesen. "Dann müssen wir darüber reden und einen guten Weg gemeinsam finden."

Saleh selbst äußerte sich nicht erneut zu seiner Kandidatur und der Kritik an seiner Person.