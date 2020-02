Otto Freitag, 28.02.2020 | 20:37 Uhr

Das stammt aus dem Bilderbuch der Rechtsextremen und -populisten. Benehmt euch wie Rassisten und Rechtsextremen, so dass wir keine Rechtextreme und Rassisten wählen müssen.



HÄ? Gehts noch!



Außerdem, je öfter die von der rechtsextremen AfD ihre wahre faschistische Fratze zeigen wie in Dresden, umso mehr bricht ihnen das weg was sie selbst als "bürgerliches Unterstützerumfeld" bezeichnet haben.



„Von der NPD unterscheiden wir uns vornehmlich durch unser bürgerliches Unterstützer-Umfeld, nicht so sehr durch Inhalte,“



Sie wissen schon wieviele Nazis, die vorher die NPD gewählt haben, heute die rechtsextreme AfD wählen?