Am kommenden Montag wird es ernst für die Kitas in Berlin: Sie dürfen dann nur noch Kinder neu aufnehmen, die gegen die Masern geimpft sind. Am Donnerstag hat der Senat die entsprechenden Informationen an die Kitas geschickt. Von Markus Kowalski

Ab dem 1. März gilt wie im gesamten Bundesgebiet auch in Berlin die Masern-Impfpflicht . Wenn Eltern ihr Kind neu in einer Kita anmelden wollen, müssen sie nun nachweisen, dass es gegen Masern geimpft ist. Meist bekommen sie vom Kinderarzt eine Bescheinigung über den gesundheitlichen Zustand des Kindes. Die Kitas wissen deswegen meist schon über den Impfstatus der Kinder Bescheid.

Was die Kitas jetzt beachten müssen, steht in einem Brief der Bildungsverwaltung, der am Donnerstag verschickt wurde. Darin heißt es, dass alle Personen, die länger in einer Kita arbeiten, geimpft sein müssen. Dazu zählen auch die Erzieherinnen, Hausmeister und Reinigungskräfte. Eltern, die sich nur für die Eingewöhnung ihrer Kinder ein paar Tage in der Kita aufhalten, müssen nicht geimpft sein.

Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) hatte in dieser Woche kritisiert, dass der Senat mit den Informationen spät dran sei. Kita-Leiterin Carola Märker ist mit den Informationen aber zufrieden. "Schon im Dezember war bekannt, dass die Impfpflicht kommen wird und dementsprechend sind jetzt auch Materialien gekommen, die sehr übersichtlich sind, die sehr gut strukturiert sind, wo man nicht lange Texte lesen muss und ganz klar weiß, wie man sich zu verhalten hat."