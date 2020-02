!! Berlin Freitag, 28.02.2020 | 18:04 Uhr

Auch wenn sich mein Kommentar nicht direkt auf den Artikel bezieht, muss ich hier mal folgendes loswerden. Man wird als Vermieter ganz schön im Regen stehen gelassen. Für Mieter gibt es alle Möglichen Formulare und Mustervorlagen, um gegen den „bösen“ Vermieter vorzugehen. Aber für Vermieter gibt es keine anständige Informationen, was in diesem Informationsschreiben eigentlich drin stehen muss. Ich habe mich an die Seite vom Senat gewannt. Dort wurde mir mitgeteilt,dass es keine Mustervorlagen gibt, mir drei Dinge genannt, die drin stehen sollten, aber nicht alle sein können und beendet wurde das ganze mit dem Satz „Die Erläuterungen dienen lediglich als Information und sind keine verbindliche Rechtsauskunft.“ wenn mir also nicht mal der Senat eine Rechtssichere Auskunft geben kann, sollte er von mir auch kein Bußgeld fordern können, wenn ich was falsch mache.