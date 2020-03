Die Landeshauptstadt Potsdam und der Landkreis Potsdam-Mittelmark wollen Modellregion für ein 365-Euro-Jahresticket werden. Das gab die Landeshauptstadt am Dienstagabend in einer Pressemitteilung bekannt. In einem Schreiben an Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) hätten Oberbürgermeister Mike Schubert und Landrat Wolfgang Blasig ihr gemeinsames Interesse an dem Projekt bekundet, heißt es in der Mitteilung.

Das Vorhaben bezieht sich auf Tarifgebiet Potsdam ABC, also die Landeshauptstadt und den benachbarten Landkreis. Aktuell beträgt der Preis für ein Ticket der Tarifzone ABC bei einmaliger, jährlicher Abbuchung 619 Euro.