In vielen Landesparlamenten und im Bundestag stellt die AfD die größte Oppositionsfraktion. Sonst poltrig und laut, ist die Partei neuerdings aber kaum zu vernehmen. Nur zwei aus dem Berliner Landesverband wissen scheinbar, was zu tun ist. Von Jo Goll

Nicolaus Fest steht in einer geräumigen Altbauwohnung und schaut mit strengem Blick in die Kamera. "Die Kanzlerin hat 2015 behauptet, dass die Grenzen nicht zu sichern sind", sagt der kommissarische Landesvorsitzende der Berliner AfD. "Und jetzt geht Grenzsicherung eben doch", fügt er grinsend und mit süffisantem Unterton hinzu. In Zeiten von Corona, so Fest weiter, sei auch bei Linken "Willkommenskultur und Menschenliebe" verschwunden. Nichts sei mehr zu sehen von den Bildern frierender Mütter und ihrer Kinder in den Zeltlagern an der griechisch-türkischen Grenze. "Gutmenschentum" gehe, so behauptet Fest mit dem kühlen Blick des wissenden Bildungsbürgers, "nach Opportunität".

Die Lösung kann laut Fest nur der Nationalstaat sein. Denn dass dieser überflüssig sei, entpuppe sich nun endlich als "große Lüge". Der Nationalstaat müsse geschützt werden und jetzt werde klar: Die EU mit ihren "Bürokraten" sei eine "dumme, nutzlose Schönwetterveranstaltung" mit dem immer lächelnden "Frisurpüppchen Ursula von der Leyen" an der Spitze. Alle handlungsunfähig, die EU ohne Plan und Konzept.

Und jetzt zeige der Nationalstaat endlich seine ganze Kraft, jubiliert Fest. Österreich, Italien, Tschechien, Spanien, Belgien, Polen, Dänemark, die USA und Großbritannien – alle riegelten jetzt endlich ihre Grenzen ab. Großbritannien? Die USA? Dass Boris Johnson bis vor wenigen Tagen von "Durchinfizieren" sprach [welt.de] und von Schutzmaßnahmen für die eigene Bevölkerung oder Grenzschließungen nichts wissen wollte, verschweigt der Berliner AfD-Landesvorsitzende.

Auch von der mäandernden Haltung des US-Präsidenten in der Corona-Krise – kein Wort. Der ehemalige stellvertretende Chef der Bild am Sonntag, der in den vergangenen Tagen in den Medien keine Bilder von den gestrandeten Flüchtlingen an der türkisch-griechischen Grenze mehr gesehen haben will (Welche Medien nutzen Sie, Herr Fest?), nutzt die Corona-Krise zur Generalabrechnung mit allem, was ihm sowieso nicht passt: EU-Bürokraten, Linke, Gutmenschen.

Doch Lösungsvorschläge hat er keine, kein Wort darüber, was in der Krise zu tun ist. Das Video auf Youtube – die altbekannte Tirade von Rechtspopulisten – jetzt - im Netz mit destruktiver Grundhaltung. Was der Wähler wohl dazu sagt?