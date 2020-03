dpa/Sebastian Gollnow Audio: Antenne Brandenburg | 26.02.2020 | Björn Haase-Wendt | Bild: dpa/Sebastian Gollnow

Grüne Initiative für mehr Politikerinnen - Stadtverordnete sollen bei Kinderbetreuung unterstützt werden

01.03.20 | 10:22 Uhr

Frauen sind in der Politik immer noch eine Minderheit, vor allem wenn man in die Städte und Gemeinden schaut. Statt junger Frauen, gibt es viel zu oft Männer - das sagen jedenfalls die Grünen in Neuruppin und wollen das nun ändern. Von Björn Haase-Wendt

In der Neuruppiner Stadtverordnetenversammlung sind die Männer deutlich in der Überhand. Unter den 31 Abgeordneten gibt es sieben Frauen. "Und ohne jemanden zu nahe treten zu wollen, sind fünf davon im rentenfähigen Alter", sagt Andreas Haake, Vorsitzender der Fraktion Grüne/Bündnis 90/Kreisbauernverband. Für den Fraktionschef ist klar, die Kommunalpolitik muss jünger und vor allem weiblicher werden. Doch daran klemmt es derzeit noch erheblich. Denn immer wieder zeige sich, dass Familie, Beruf und politisches Ehrenamt nur schwer zu vereinbaren sind. Die Grünen in Neuruppin (Ostprignitz-Ruppin) wollen deshalb die Stadtverordneten unterstützen. Sie fordern in einem Antrag für die kommende Stadtverordnetenversammlung an diesem Montag: Die Stadt soll die Kosten für die Betreuung von Kindern und Pflegebedürftigen übernehmen, wenn die Abgeordneten und sachkundigen Einwohner an Gremiensitzungen teilnehmen.

Andreas Haake ist Stadtverordneter in Neuruppin und selbst Vater | Bild: privat

Hemmschwellen verringern

Das Amt eines Stadtverordneten bedeutet viel Arbeit und viel Zeit, die auch eine Vor- und Nachbereitung verlangt, erläutert Andreas Haake. "Ich kann mir vorstellen, dass es für mache junge Familien eine Hürde ist, wenn dann noch die Betreuung der Kinder dazu kommt." Haake, der selbst Vater ist, betont, dass die Grünen keine Revolution starten wollen. "Aber wir wollen die Hemmschwellen verringern, dass junge Frauen eher die Möglichkeit haben, solche politischen Ämter für sich wahrzunehmen."

Von dem Vorstoß könnte unter anderem Jenny Salzwedel profitieren. Die 24-Jährige ist seit dem vergangenen Jahr für die Linken Stadtverordnete in Neuruppin – trotz Beruf und ihrem eineinhalb Jahre alten Sohn. "Es gestaltet sich schon mal schwierig, abends zu Gremien zu gehen, wenn der Partner krank oder selbst auswärts ist", sagt die junge Mutter. Sie begrüßt den Vorschlag der Grünen und unterstützt ihn auch. Denn auch Jenny Salzwedel muss immer wieder schauen, wie sie die Betreuung ihres Kindes sicherstellt.

Jenny Salzwedel ist seit letzten Jahr Stadtverordnete in Neuruppin und selber Mutter | Bild: rbb/Björn Haase-Wendt

Bisher sind oftmals Freunde oder die Familie eingesprungen. "Es gibt vielleicht auch in Zukunft mehr junge Eltern in den Parlamenten und Babysitter kosten Geld", so Salzwedel. "Ich finde es nur fair, wenn es auch für eine ehrenamtliche Arbeit entlohnt wird." Außerdem gehe es in dem Antrag auch um die Betreuungskosten für Pflegebedürftige. "Das kann im Endeffekt alle betreffen."

Ostprignitz-Ruppin erstattet bereits Betreuungskosten

Doch macht die Übernahme der Kinderbetreuungskosten das politische Ehrenamt tatsächlich attraktiver? Im Kreistag von Ostprignitz-Ruppin werden bereits seit einigen Jahren die Betreuungskosten auf Antrag erstattet. Genutzt wurde diese Möglichkeit aber noch nicht, wie ein Landkreissprecher sagt. Trotzdem hält auch der Landkreis diesen Schritt für richtig. Denn die Kinderbetreuung sollte kein Hinderungsgrund für eine Mandatsausübung sein, wie es heißt. Und auch ein Blick auf die landesweiten Zahlen zeigt ein Ungleichgewicht in den Gemeindevertretungen. So ergab ein Gutachten des Brandenburger Sozialministeriums im Jahr 2018, dass der Anteil von Frauen in den Brandenburger Gemeindevertretungen gerade einmal 23 Prozent beträgt. Trotzdem dämpft der Neuruppiner Grünen-Fraktionschef Andreas Haake die Erwartungen. "Wir haben nicht gleich die Hoffnung, dass sich nun sämtliche junge Frauen engagieren", sagt Haake. Aber es sei wichtig die Diskussion darüber anzustoßen.

