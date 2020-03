Nachdem der Bund seine Fördergelder für verschiedene Berliner Demokratieprojekte gestrichen hat, springt nun das Land Berlin ein. Neun Projekte sollen in diesem Jahr mit rund 900.000 Euro bezuschusst werden, wie die Senatsverwaltung für Justiz, Verbraucherschutz und Antidiskriminierung am Montag bekanntgegeben hat [berlin.de] . Insgesamt hat das Abgeordnetenhaus seinen Etat für Programme gegen Rechtsextremismus, Rassismus und Antisemitismus von 5,2 Millionen Euro im vergangenen Jahr auf 7,5 Millionen Euro für 2020 aufgestockt.

Justizsenator Dirk Behrendt erklärte: "In Zeiten einer wachsenden Gefahr von Rechts in Wort und Tat ist es eine Aufgabe des Staates, erfolgreiche zivilgesellschaftliche Projekte zu retten, wenn deren Förderung zu enden droht." Er sei dem Abgeordnetenhaus dankbar, dass man als Land Berlin dazu beitragen könne, dass diese wichtigen Projekte weitergeführt werden können.

Nach einem Beschluss von Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD) fielen 40 Projekte - neun davon in Berlin - aus dem Bundesförderprogramm "Demokratie leben", obwohl der Etat für 2020 auf dem gleichen Niveau blieb. Vor allem Initiativen, die im digitalen Bereich agieren, fielen zugunsten regionaler Engagements aus dem Programm.

Das sei in Zeiten von Halle und Hanau, in denen sich immer mehr rechtsextreme Täter im Netz radikalisieren, fatal, sagte Timo Rheinfrank von der Amadeu-Antonio-Stiftung rbb|24. Immerhin würden Jugendliche im Schnitt 69 Minuten am Tag im Netz verbringen. "Das zeigt, dass die Radikalisierung im digitalen Bereich komplett unterschätzt wird", so Rheinfrank.