Verkehrsprojekt in Berlin-Mitte - Friedrichstraße soll laut Bericht sechs Monate autofrei werden

04.03.20 | 10:24 Uhr

Dass Teile der vielbefahrenen Friedrichstraße vorübergehend autofrei werden sollen, ist schon seit längerem bekannt. Doch die entsprechende Testphase, die im Sommer beginnen soll, könnte wesentlich länger andauern als bislang bekannt.

Die Friedrichstraße in Berlin-Mitte soll offenbar deutlich länger als zunächst geplant zu einer verkehrsberuhigten Zone umgestaltet werden. Nach einem Bericht der "Berliner Morgenpost" [kostenpflichtig] wird ein Teil der Friedrichstraße ab dem Sommer für ein halbes Jahr lang für den motorisierten Verkehr gesperrt. Das wäre doppelt so lange wie bisher geplant. Die Zeitung bezieht sich auf in das Modellprojekt involvierte Kreise.



Ab September weitere Sperrung

Der Morgenpost zufolge soll der Verkehrsversuch Anfang Juni dieses Jahres starten und bis Ende November andauern. In den ersten drei Monaten dieser Phase werde der Abschnitt zwischen Französischer und Leipziger Straße gesperrt, schreibt die Zeitung. Südlich der Leipziger Straße solle zudem der Abschnitt von der Schützen- bis zur Rudi-Dutschke-Straße zum verkehrsberuhigten Bereich erklärt werden.



In einer zweiten Phase ab September dürften Kraftfahrzeuge dann auch auf dem Abschnitt südlich der Leipziger Straße bis zur Schützenstraße nicht mehr fahren, berichtet die Zeitung weiter. Von dort bis zur Rudi-Dutschke-Straße bliebe die Strecke verkehrsberuhigt, was auch den Bereich des Checkpoint Charlie beträfe, der in diesen Bereich fällt. Damit dürften dort Kraftfahrzeuge nur noch in Schrittgeschwindigkeit fahren.



Friedrichstraße wird keine Fußgängerzone

Die Verkehrsberuhigung werde begleitet von umfangreichen Umgestaltungsmaßnahmen, schreibt die "Morgenpost" weiter. Demnach seien doppelt so breite Gehwege entlang der Friedrichstraße geplant. Die Bürgersteige würden von jetzt vier Metern pro Straßenseite ab Juni auf acht Meter erweitert, heißt es in dem Bericht. Eine reine Fußgängerzone soll es demnach aber nicht geben: Für Fahrradfahrer werde ein 2,50 Meter breiter Fahrstreifen in beide Fahrtrichtungen eingerichtet.



Die für das Projekt zuständige Senatsverwaltung für Verkehr wollte sich zu dem Bericht bislang nicht äußern. Zunächst müsse man mit den Anrainern und Gewerbetreibenden vor Ort beraten, teilte ein Behördensprecher der Zeitung mit. An diesem Mittwoch sei ein entsprechendes Treffen geplant.

Friedrichstraße als Einkaufsmeile auf dem Prüfstand

Bereits Anfang Oktober waren in einer Art Testlauf Teile der Friedrichstraße nur Fußgängern vorbehalten. Zwei Tage lang war die Strecke zwischen Französischer Straße und Mohrenstraße unter dem Motto "Friedrich, the Flâneur" abgesperrt. Bezirksbürgermeister Stephan von Dassel (Grüne) hatte bereits im Dezember dem rbb gesagt, dass sich nur über einen längeren Zeitraum die wirtschaftlichen Auswirkungen einer autofreien Straße ermitteln ließen. Grundsätzlich sei der Versuch mit dem Senat vereinbart. Nun müssten die Einzelheiten geklärt werden. Mit dem Experiment soll die Umwelt geschont werden, aber auch die zuletzt kriselnde Einkaufsmeile im Herzen der Hauptstadt wieder attraktiver gemacht werden. Viele Geschäfte und das Quartier 206, das einst zahlreiche Luxusmarken beherbergte, stehen inzwischen leer.